LPP na EEC: Przed nami rollercoaster zmian

- Ostatnie 1,5 roku było nadzwyczajne. Od 18 miesięcy nie mieliśmy „normalności”: lockdown, otwarcie, lockdown, potem strach przed kolejnym lockdownem. Teraz mamy okres hossy i dobre wyniki, ale to wszystko spowodowało, że ani klienci ani biznesy nie doświadczają normalności od wybuchu pandemii. Klienci przez ostatnich kilkanaście miesięcy przeszli przyspieszoną lekcję cyfryzacji, są otwarci na zmiany, ale z drugiej strony ich przyzwyczajenia, które materializowały się przez blisko ostatnie dwa lata powoli blakną, a oni sami już nie pamiętają, jak chcą się zachowywać. Klient wsiadł do pociągu, który pędzi w jakimś nieznanym kierunku, ku nowej normalności. Mieliśmy w tym czasie skokowe wzrosty commerce’u, który obecnie rośnie już nieco wolniej. Klient dopiero w tej chwili rozpoczął podroż do nowych przyzwyczajeń, nowych zachowań i nowej rzeczywistości. Jako retailerzy stoimy przed trudnym wyzwaniem - klient zachowuje się inaczej, a jego zachowania zmieniają się bardzo dynamicznie. Musimy razem z nim wsiąść do tego pociągu, pogodzić się z tym, że nasze przyzwyczajenia sprzed roku już nie mają oparcia w faktach i nie spełniają jego potrzeb - tłumaczył Jacek Kujawa.

- Obserwacja zachowań to już za mało, musimy zaufać danym. Tam najbardziej widać zmiany. Analityka danych, analityka zachowań klienta w e-commerce, sklepie, podróży między kanałami jest dziś najbardziej istotnym zadaniem. Przed nami rollercoaster zmian. To co było - odeszło i już nie wróci - podsumował wiceprezes LPP.