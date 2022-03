LPP: Na prośbę lokalnych władz wznowiliśmy działalność kilkudziesięciu sklepów na Ukrainie

Jaki wpływ na spółkę ma trwająca wojna na Ukrainie?

W związku z dynamiczną i wciąż niepewną sytuacją oraz brakiem możliwości oszacowania dalszych losów konfliktu podjęliśmy w LPP decyzję o dokonaniu pełnego odpisu wartości wszystkich aktywów, jakie znajdują się na terytorium Ukrainy w kwocie ok. 270 mln PLN.

Czy spółka zamierza wycofać się z Ukrainy?

Nie planujemy wycofania się z rynku ukraińskiego, który stanowił 6 proc. naszego biznesu, jednak w związku z trwającą tam agresją militarną Rosji firma zawiesiła na czas nieokreślony działalność w regionie objętym zagrożeniem. W momencie ogłoszenia stanu wojennego w Ukrainie zamknęliśmy wszystkich 157 sklepów naszych marek. Obecnie, w regionach gdzie sytuacja na to pozwoliła – na prośbę naszych pracowników i lokalnych władz - przywróciliśmy działalność około 25 proc. salonów stacjonarnych.

Ponadto, wstrzymaliśmy dostawy zakupów online oraz funkcjonowanie sklepów internetowych do momentu przywrócenia na terenie Ukrainy warunków zapewniających bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników i ich rodzin, jak i klientów dokonujących zakupów w naszych sklepach w tym kraju, które od samego początku konfliktu pozostaje dla nas priorytetem.

Czy LPP zmodyfikuje swoje plany rozwoju w Europie Wschodniej?

Nasze plany biznesowe nie mogą pozostawać w oderwaniu od aktualnej sytuacji, dlatego reagujemy na bieżąco, dostosowując się do aktualnych warunków rynkowych.

Pierwotnie skupialiśmy swoją uwagę głównie na rynku wschodnim. W obecnej sytuacji postanowiliśmy skoncentrować się na wzmacnianiu naszej pozycji na terenie krajów UE – od Finlandii po Bułgarię – a w szczególności na krajach Europy Środkowej i Południowej. Aktualne pozostają także nasze plany wejścia na nowy – 27. już rynek, czyli do Albanii. Najszybsze tempo rozwoju dotyczyć będzie niezmiennie marki Sinsay, która z jednej strony oferuje bardzo szeroki wachlarz asortymentowy, a z drugiej jest marką z segmentu value-for-money, co w kontekście wysokiej inflacji i trudności gospodarczych na wielu rynkach może mieć duże znaczenie.

Czy zmiana planów rozwoju spowoduje wolniejszy wzrost przychodów za 2022 rok?

Nasze plany sprzedażowe na rok 2022, bez uwzględniania rynku ukraińskiego i rosyjskiego, wskazują na możliwość osiągnięcia około 16 mld PLN sprzedaży. Oznacza to wzrost o 13 proc. r/r, z czego szacujemy, że sprzedaż online powinna przekroczyć poziom 5 mld PLN.

Oczywiście tworzyliśmy nasz budżet na 2022 rok przed wybuchem wojny i nasze plany zawierające rynki wschodnie były znacząco wyższe. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sprzedaży wielokanałowej, planujemy kontynuować ekspansję w Unii Europejskiej, szczególnie naszej najmłodszej marki Sinsay, zarówno w obszarze stacjonarnej sieci, jak i w kanale e-commerce, który w IV kwartale 2021/22 osiągnął udziały przekraczające 30% w sprzedaży. Wierzymy, że niezależnie od obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, podejmowane przez nas działania, pozwolą na zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Grupy LPP.

Produkty marek należących do LPP docierają z fabryk w Azji. Czy wojna spowoduje kolejne problemy w łańcuchu dostaw? Czy dostawy z azjatyckich zakładów są zagrożone?

W przypadku dostaw z Azji, sytuacja konfliktu ukraińsko-rosyjskiego nie wpłynęła na zmiany w łańcuchu dostaw i sytuacja pozostaje stabilna. Jednak w ramach aktu solidarności z Ukrainą, z rejsów do portów rosyjskich zrezygnowali najwięksi armatorzy, to wpłynęło na zmniejszenie zajętości jednostek pływających i zwiększenie dostępności miejsca na statkach. Prawdziwy obraz sytuacji w transporcie na kierunku Azja – Europa widoczny będzie zapewne w tzw. sezonie wysokim, czyli latem.

Wojna na Ukrainie może wywołać kryzys żywnościowy. Prognozy rynku mówią o dwucyfrowej inflacji, silnym wzroście cen żywności, spowolnieniu gospodarczym. Jak ta sytuacja może wpłynąć na zmianę trendów konsumenckich?

Wydaje się, że niepewność związana z bieżącą sytuacją gospodarczą i wywołanymi nią reakcjami konsumentów nie opuszcza nas od dłuższego czasu. Miniony rok, po poprzednim bardzo trudnym, covidowym, utwierdził nas w przekonaniu, że w okresach napięć rynkowych kluczowym czynnikiem uwzględnianym w procesie zakupu pozostaje cena. Możemy się zatem spodziewać, że i obecnie, w dobie znacznego wzrostu inflacji i niepewności gospodarczej związanej z toczącą się w Europie wojną, ten trend z nami pozostanie.

W przypadku LPP widzimy, że największym zainteresowaniem cieszy się dziś marka Sinsay z segmentu affordable prices, która odpowiada na potrzeby klientów oferując najnowsze trendy w atrakcyjnych cenach.

Czy LPP nadal zamierza stawiać na cyfryzację? Które projekty RetailTech będą rozwijane?

Cyfryzacja jest jednym z trzech filarów naszej strategii biznesowej, a w obecnych, dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych, jej znaczenie wydaje się nie do przecenienia. Wdrażanie nowoczesnych technologii w całym łańcuchu wartości, począwszy od produktu poprzez logistykę, aż po sprzedaż pozwala nam przede wszystkim elastycznie i szybko reagować na preferencje zakupowe oraz projektować kolekcje dopasowane do bieżących potrzeb klientów. Bez digitalizacji naszej organizacji, realizacja strategii biznesowej LPP nie byłaby zatem możliwa.

Precyzyjna informacja dostępna w czasie rzeczywistym, opracowywanie algorytmów na bazie historycznych rekordów oraz implementacja elementów uczenia maszynowego w powiązaniu z rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji ułatwia adaptację do zmiennych warunków rynkowych i stanowi przyszłość dla coraz bardziej konkurencyjnego rynku, a tym samym pozostaje dla LPP istotnym czynnikiem rozwojowym. Między innymi z tego względu w 2021 ze struktur LPP wyodrębniliśmy spółkę IT Silky Coders, która dziś liczy blisko 600 wysokiej klasy specjalistów z branży IT i dorównuje wielkością największym firmom informatycznym w kraju. Własne zaplecze analityczne pozwala nam bowiem jeszcze sprawniej funkcjonować w obszarze najnowocześniejszych rozwiązań dla branży handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju know-how w zakresie data science.

W ramach działań Fashion Tech koncentrujemy się niezmiennie na wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwiających precyzyjne poznanie preferencji obecnych i potencjalnych klientów, a także ciągłe udoskonalanie kolekcji stosownie do ich oczekiwań. Dzięki kolejnym wdrożeniom w obszarze IT, sukcesywnie poszerzamy również gamę usług sprzedażowych i posprzedażowych zgodnie ze światowymi trendami w branży handlu detalicznego. Ponadto, podejmujemy działania w obszarze usprawnienia i zwiększania elastyczności naszej sieci dystrybucji, która według naszego założenia powinna być jak najbliżej klienta. Pełna integracja kanałów sprzedaży pozwoliła nam stać się omnichannelową organizacją, w której dążymy do tego, aby sprzedaż stacjonarna i internetowa były ze sobą w pełni zintegrowane. Chcemy zapewnić tym samym naszym klientom najlepsze doświadczenia zakupowe – zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online.