LPP planuje ekspansję w Macedonii. Otworzy tam sklepy wszystkich pięciu marek

Ponad połowa sprzedaży grupy LPP w 2019 r. została zrealizowana na rynkach zagranicznych. Fot. materiały prasowe

Spółka odzieżowa LPP, właściciel marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, wypracowała sprzedaż na poziomie ponad 9 mld zł, a sprzedaż za pośrednictwem kanału internetowego stanowiła 11 proc. przychodów. Ponad połowa sprzedaży została zrealizowana na rynkach zagranicznych. Na 2020 rok grupa planuje między innymi dalszą ekspansję, tym razem na rynek Macedonii Północnej.

Zgodnie z planem kolejną marką, w której zostaną wprowadzone elektroniczne metki, będzie Mohito. W pierwszym kwartale, sieć zaopatrzenia LPP rozwinie się o Fulfillment Center - tym razem na Słowacji. Spółka przygotowuje się także do rozpoczęcia budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, w którym zatrudnienie znajdzie około 1000 osób. Tegorocznym kierunkiem ekspansji zagranicznej polskiego producenta odzieży będzie natomiast Macedonia Północna, w której pojawi się oferta stacjonarna wszystkich pięciu marek.

Przychody spółki za ostatnie trzy miesiące wyniosły ponad 2,7 mld zł, co stanowi wzrost o 15 proc. r/r, a w ujęciu rocznym całkowita sprzedaż grupy wzrosła o 13 proc. i przekroczyła 9 mld zł.

Producent zakończył rok zyskiem operacyjnym na poziomie 880 mln zł, czyli o 16 proc. wyższym niż w 2018 roku. Pozytywny wpływ miało utrzymanie marży na poziomie 53,4 proc. w skali roku oraz dalsze inwestycje w technologie wspierające optymalizację procesów logistycznych.

- Po raz pierwszy w naszej historii przychody za granicą przewyższyły te osiągane w Polsce. W 2019 roku stanowiły one ok. 51 proc. sprzedaży Grupy. To znaczący krok w rozwoju LPP. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z młodszych brandów, w których notujemy coraz lepsze wyniki. Nasze kolekcje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem na wschodnich rynkach tj. na Ukrainie, w Rumunii czy Rosji. Również nasze nowe lokalizacje, jak Finlandia, dają powody do zadowolenia. Dobrym sygnałem dla nas są także dodatnie LFL, które odnotowaliśmy na tak szalenie konkurencyjnych rynkach jak niemiecki czy brytyjski - komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes ds. finansowych.

- Rosnący poziom eksportu w strukturze naszego przychodu to dobry krok w kierunku realizacji naszego celu, jakim jest budowanie pozycji LPP jako marki globalnej – dodaje.

Spółka kontynuowała rozwój sieci sprzedaży stacjonarnej, która po 2019 roku powiększyła się o Bośnię i Hercegowinę oraz Finlandię. W obu krajach firma pojawiła się z ofertą wszystkich 5 brandów. Powierzchnia stacjonarna salonów sprzedaży na koniec roku liczyła 1,25 mln mkw. i była dostępna już na 25 rynkach. W 2019 roku LPP pojawiło się również z ofertą online w 14 nowych krajach. Tym samym kolekcje polskiego producenta dostępne są w tym kanale na 30 rynkach.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży e-commerce, który osiągnął w minionym roku ponad 1 mld zł przychodu, co stanowi już 11,4 proc. udziału w wyniku Grupy. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania zakupami online na zagranicznych rynkach. Przykładem krajów, które osiągnęły wyniki powyżej tej średniej są Rumunia, Węgry, Wielka Brytania i Słowacja – podkreśla Przemysław Lutkiewicz.

W ubiegłym roku spółka wdrożyła technologię RFiD, czyli system elektronicznych metek,

w swojej flagowej marce Reserved. Uruchomiono także nowe Fulfillment Center w Rumunii dedykowane obsłudze zamówień e-commerce w rejonie Europy Południowo-Wschodniej.