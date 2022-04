LPP podnosi ceny w sklepach. Wzrosty nawet dwucyfrowe

LPP zawiesiło działalność większości sklepów na Ukrainie i wszystkich salonów w Rosji. Spowoduje to zwiększenie stanu zapasów, które będą musiały zostać sprzedane na innych rynkach, po promocyjnych cenach.

Grupa zamierza rozwijać silnie markę Sinsay, z segmentu „value for money”. W tym roku ruszy około 400 sklepów tej marki na wszystkich rynkach, powstanie także paneuropejski sklep online.

Wzrost kosztów w ostatnich dwóch kwartałach był znaczący - koszty energii w I kw. tego roku wzrosły w przeliczeniu na metr kwadratowy o ok. 60 proc.

Wyniki pod presją Ukrainy i Rosji

W IV kw. 2021/2022 grupa zanotowała 154,7 mln zł straty netto, 20,6 mln zł straty operacyjnej i 306,2 mln zł zysku EBITDA przy przychodach na poziomie 4,12 mld zł. Natomiast w roku obrotowym 2021/22 grupa miała 953,5 mln zł zysku netto wobec 190,1 mln zł straty przed rokiem.

Spadek zyski w IV kw. wiązał się z odpisem wartości aktywów spółki LPP Ukraina – w kwocie ok. 270 mln zł oraz aktywów w Rosji (potencjalnie nierentowne sklepy) w kwocie ok. 250 mln zł.

Przychody LPP w roku 2021/22 wyniosły 14,03 mld zł wobec 7,85 mld zł rok wcześniej (wzrost o ok. 80 proc. rdr). Tak wysoki dwucyfrowy wzrost przychodów wynikał m.in. z realizacji tzw. odroczonego popytu, trendu widocznego niemal na wszystkich rynkach obecności grupy.

Przemysław Lutkiewicz przyznal, że z powodu zamknięcia sklepów na rynkach wschodnich, zapasy grupy zwiększyły się do . 3,8 mld zł, co oznacza ponad 2 tys. zł na metr kw.

- Zamierzamy, tak jak w sytuacji COVIDowej, część kolekcji wiosennej przesunąć na jesień i sprzedawać jako kolekcje jesienną. Pozostałą część z kolekcji, która była przeznaczona na rynki Ukrainy i Rosji musimy sprzedać na innych rynkach po atrakcyjnych cenach. Pierwsze półrocze będzie trudne – mówił wiceprezes LPP. Dodał, że zamówienia na kolekcje jesienną zostały zmniejszone o ok. 30 proc.

Koszty rosną, ceny rosną

Jak poinformował, na marżowość grupy wpłynie wzrost kosztów działalności. – Najbardziej odczuwalny jest wzrost kosztów energii. W IV kw. 2021/22 wzrosły one o 40 proc., licząc na metr kw. W I kw. tego roku był to już wzrost o 60 proc. Do tego dochodzą koszty usług, związane z budową naszych sklepów. Wzrost kosztów budowy jednego sklepu Reserved to około 15-20 proc. Rosną także koszty materiałów i wynagrodzeń – wymieniał Przemysław Lutkiewicz. - Jesteśmy zmuszeni przerzucić część kosztów na klienta, stąd wzrost cen – dodał.

Jak oszacował, ceny w sklepach, w zależności od marki wzrosną o 6-12 proc.

Marże spadną

Grupa zanotuje także spadek marż, co będzie efektem akcji promocyjnych prowadzonych w celu wyprzedania zapasów ukraińskich i rosyjskich.

- Skala spadku będzie dość znacząca. Wschód to była 1/3 naszego biznesu. Mamy nadmiar towarów i będziemy musieli prowadzić akcje promocyjne, by je wyprzedać. Niższe marże spadną nawet o kilka pkt proc. Liczymy na to, że ustabilizują się w dalszej części roku – mówił wicepresem LPP.

Dostawy stabilne

Jak zapewniał, dostawy towarów z krajów azjatyckich są stabilne. - Na tą chwilę nie mamy problemów. Niektóre porty chińskie są zamknięte, ale kontenery z naszymi towarami już stamtąd wyjechały. Pozostałe przesuwamy do innych portów – mówił Przemysław Lutkiewicz.

Sinsay na topie

W IV kw. 2021/22 marka Sinsay zzanotowała wzrost o ponad 200 proc., co oznacza, że prawie zrównała się ze sprzedażą Reserved. W tym kwartale wyniki Sinsay mogą przewyższyć wyniki marki Reserved.

W tym roku grupa chce rozwijać markę Reserved, która dynamicznie rozwija się w internecie. Jednak najmocniej postawi na markę Sinsay, z segmentu ekonomicznego.

- Sinsay ma dwie nogi, stacjonarne sklepy i internet, gdzie już dobrze się rozwiją. W tym roku chcemy otworzyć ponad 400 sklepów marki Sinsay na wszystkich rynkach poza wschodnimi. Chcemy ją mocno promować w internecie.

- Nadal jeszcze widzimy miejsce do rozwoju w Polsce, szczególnie marki Sinsay, w mniejszych miejscowościach, w retail parkach, które masowo powstają w naszym kraju. Podobnie jest na Węgrzech i na Słowacji, tam będziemy rozwijać Sinsay w sklepach stacjonarnych i online – mówił Przemysław Lutkiewicz.

W krajach bałtyckich pojawi się co najmniej 10 slepów marki Sinsay na każdym z tych rynków.

Wyjście na Zachód

Utratę rynków wschodnich grupa chce zrekompensować ekspansja w Europie Zachodniej.

- Być może będziemy otwierać sklepy kolejne stacjonarne w Niemczech, będziemy starali się znaleźć kilka lokalizacji pod nowe sklepy. W Wielkiej Brytanii widzimy stabilizację po Brexicie. Sklep w Londynie powrócił na miejsce sklepów topowych, sprzedaje najwięcej w Europie. Patrzymy na możliwość rozwoju na tym rynku, także pod kątem możliwości otwarcia sklepów stacjonarnych – mówił Przemysław Lutkiewicz.

LPP chce także wejść do Włoch i Grecji, właśnie z marką Sinsay. - Będziemy rozwijać paneuropejski sklep online Sinsay, korzystając z doświadczeń marki Reserved – poinformował wiceprezes.