LPP podwaja powierzchnię w Fashion Lab

Pomorska spółka odzieżowa oddała do użytku pracowników nowy budynek na ul. Łąkowej o łącznej powierzchni 17,5 tys. m2, podwajając w ten sposób metraż swojej centrali w Gdańsku. Otwarcie obiektu kończy pierwszy etap rozbudowy kompleksu LPP Fashion Lab, który docelowo ma składać się z 4 biurowców i umożliwić obecność większości gdańskich zespołów w tej samej lokalizacji w gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto. Zakończenie całości inwestycji przewidywane jest na 2027 r.

– Projekt utworzenia kampusu LPP Fashion Lab na ul. Łąkowej rozpoczął się jeszcze w 2015 roku wraz z całościową modernizacją dotychczasowej siedziby spółki w Gdańsku. Dwa lata później, przystępując do budowy budynku, który właśnie oddajemy do użytku, powstała koncepcja utworzenia ekologicznego kompleksu biurowców wpisujących się w architekturę tej dzielnicy Gdańska. Takie podejście umożliwi nam skupienie większości kilkutysięcznej grupy pracowników centrali LPP w jednej lokalizacji. Rozwiązanie to wpisuje się w zmiany zachodzące w LPP w kierunku organizacji omnichannelowej, która wymaga ścisłej współpracy i szybkiego przepływu wiedzy pomiędzy naszymi zespołami – mówi Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

W nowym obiekcie pracę rozpoczęła już część zespołów projektowych marki Reserved oraz dział omnichannel. Budynek utrzymany w stylu industrialnym powstał wg. projektu grupy JEMS Architekci w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Firma od 2020 roku realizuje cele nowej strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”. Jednym z jej filarów jest zrównoważony rozwój infrastruktury budynków centrali i sieci sprzedaży. Celem jest zachowanie standardów nowoczesnego i zrównoważonego budownictwa, które spełni wymogi certyfikacji BREEAM. Dlatego już na etapie projektowania spółka postawiła na prośrodowiskowe rozwiązania, w tym. m.in. na instalację szarej wody, technologię stropów chłodzących, obecnych na 80% powierzchni użytkowej budynku, które są alternatywą dla standardowej klimatyzacji, czy energooszczędnego oświetlenia wykorzystującego lampy LED z czujnikami natężenia.