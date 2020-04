LPP: Powrót do sprzedaży sprzed epidemii możliwy w 2021 roku

Powrót do sytuacji sprzed epidemii to już nawet nie kwestia miesięcy, a kilku kwartałów. I z pewnością nie będzie to rzeczywistość jaką znamy i w jakiej przez ostatnie lata przyszło nam funkcjonować – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Zaznacza, że długofalowo, tradycyjne salony pozostaną głównym miejscem generującym sprzedaż nw grupie, jednak firma zamierza jeszcze silniejszy nacisk kłaść na rozwijanie strategii wielokanałowej.

Jak podaje LPP, obecnie 95 proc. sklepów grupy jest zamkniętych, co oznacza brak przychodów ze sprzedaży stacjonarnej. Aktualnie spółka sprzedaje swoje towary jedynie przez internet, notując wzrosty sprzedaży 150 proc. r/r.

Na skutek rozwoju epidemii i jej wpływu na dalsze funkcjonowanie sektora, zarząd LPP zdecydował o realizacji scenariusza wychodzenia z kryzysu. Uwzględnia on trzy zasadnicze założenia: wzmocnienie kanału e-commerce, ścisłą dyscyplinę kosztową, a także usprawnienia w logistyce i efektywne zarządzanie zapasami, czyli optymalizację obszarów wspierających działalność spółki w czasie epidemii oraz w okresie wychodzenia z recesji. Jednocześnie spółka potwierdza, że nie planuje emisji akcji i obligacji.

- Działamy obecnie w warunkach dużej niepewności rynkowej. Jeszcze nigdy w historii firmy nie byliśmy w sytuacji, w której rzeczywistość zmieniałaby się praktycznie z dnia na dzień. I choć szacujemy, że przyjęte przez nas w firmie rozwiązania, przy założeniu dodatkowych działań pomocowych rządu i instytucji finansowych, pozwolą nam wyjść z tego kryzysu, to przygotowujemy się do najtrudniejszego scenariusza. Dziś zakładamy, że powrót do sytuacji sprzed epidemii to już nawet nie kwestia miesięcy, a kilku kwartałów. I z pewnością nie będzie to rzeczywistość jaką znamy i w jakiej przez ostatnie lata przyszło nam funkcjonować – komentuje Przemysław Lutkiewicz.

Konsekwentna polityka ograniczania kosztów to zadaniem zarządu gdańskiej spółki jedno z kluczowych rozwiązań mających na celu utrzymanie płynności finansowej firmy. Planowana na dziś redukcja wydatków inwestycyjnych LPP wyniesie 620 mln zł. Oszczędności dotyczyć będą zarówno rozwoju sieci stacjonarnej i przesunięcia na kolejny rok nowych otwarć, rozbudowy siedziby spółki w Gdańsku, jak również przesunięcia w planach dot. budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Wprowadzone redukcje dotyczą ograniczeń również w zakresie kosztów personalnych w sieci sprzedaży oraz w centrali. To w opinii zarządu jedyna możliwość, aby na ten moment uniknąć drastycznych decyzji o zwolnieniach grupowych, przed którymi firma ma nadzieję się uchronić. Nie bez znaczenia dla zwiększenia bazy gotówkowej spółki pozostanie również redukcja kosztów czynszów. To efekt zarówno wypracowanych przez rząd rozwiązań w zakresie abolicji czynszowej, jak również planowanej przez firmę strategii zwiększania udziału czynszów od obrotów, jako standardowej formy rozliczeń we wszystkich krajach.