LPP skorzysta na napływie uchodźców

- Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do LPP. Popyt w segmencie niższym rynku odzieżowego w Europie Środkowej jest mocny; do Polski/ Rumunii/ Węgier/ Słowacji napłynęło już 2,6 mln/ 700 tys./ 400 tys./ 300 tys. uchodźców z Ukrainy, co wpływa na wzrost popytu na odzież o niższej cenie, zwłaszcza dla dzieci. Presja płacowa ustąpiła, przynajmniej na chwilę obecną, a koszty spedycji kontenerów nieco zmalały - napisano w rekomendacji DM BOŚ z 11 kwietnia.

Analitycy DM BOŚ, podwyższyli cenę docelową akcji LPP do 14.380 zł z 13.020,2 zł poprzednio, utrzymując rekomendację "kupuj".

Niedawno, w rozmowie z dlahandlu.pl Sylwia Jaśkiewicz mówiła, że LPP zmienia model biznesowy i chce otworzyć w tym roku 500 sklepów w krajach UE. - Jeśli ten plan się powiedzie, to po raz kolejny Spółka może pozytywnie zaskoczyć swoimi wynikami w kolejnym roku – powiedziała wtedy.

Spółka informowała tydzień temu, że konieczność zawieszenia działalności w Ukrainie i decyzja o zamknięciu wszystkich sklepów stacjonarnych oraz sprzedaży online na rynku rosyjskim oznacza dla LPP utratę blisko 25 proc. przychodów.

W odpowiedzi na trudną i niepewną sytuację w regionie pozostającym dotychczas dla spółki jednym z najbardziej perspektywicznych, firma zdecydowała o wyznaczeniu nowych kierunków w swojej strategii rozwoju. Plany biznesowe LPP obejmować będą działania wzmacniające dostępność oferty marek polskiego producenta odzieży w krajach Unii Europejskiej, zarówno w zakresie zwiększania powierzchni handlowej sieci stacjonarnej na dotychczasowych rynkach, jak i dalszej ekspansji zagranicznej w Europie.

W 2023 roku LPP zadebiutuje na trzech nowych rynkach otwierając sklepy własne marki Sinsay we Włoszech i Grecji oraz sklepy franczyzowe Reserved na Cyprze.

Jeszcze w bieżącym roku obrotowym planuje otwarcie ponad 500 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej rzędu 500 tys. m2. Działania realizowane równolegle zarówno na nowych rynkach, jak i na tych, na których obecne są już marki LPP, mają pomóc w wyrównaniu strat poniesionych w wyniku konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą i umocnić rynkową pozycję wszystkich brandów w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem marki Sinsay.

W Niemczech LPP posiada obecnie 18 salonów. Przed wybuchem wojny, w Ukrainie LPP miała 139 sklepów, a w Rosji 498. W Grecji i We Włoszech grupa LPP prowadzi obecnie sprzedaż online.