LPP: Skutki epidemii będziemy odczuwać wszyscy jeszcze przez długi czas

LPP ma nadzieję, że podejmowane już dziś działania na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy, pozwolą uniknąć najgorszego scenariusza jakim byłby jej upadek. Fot. Shutterstock

Obecnie ponad 70 proc. wszystkich sklepów należących do grupy LPP jest zamkniętych. - Obawiamy się, że skutki tej epidemii będziemy odczuwać wszyscy jeszcze przez długi czas. I dotyczy to zarówno biznesu, jak i konsumentów, w przypadku których można spodziewać się ostrożność w podejmowaniu decyzji zakupowych, szczególnie w pierwszych miesiącach wychodzenia z recesji – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Sławomir Ronkowski, dyrektor komunikacji LPP.

Na ile obecna sytuacja odbija się na działalności LPP? Ile sklepów należących do LPP obecnie jest zamkniętych?

Dynamiczny rozwój sytuacji oraz decyzje rządów na poszczególnych rynkach z zakresie ograniczenia funkcjonowania placówek handlowych podejmowane praktycznie z dnia na dzień sprawiają, że w tym momencie wpływ epidemii na przyszłą sytuację naszej spółki jest trudny do oszacowania. Obecnie zamkniętych jest już ponad 1300 naszych salonów, co stanowi ponad 70 proc. wszystkich sklepów, w tym poza Polską m.in. w takich krajach jak Słowenia, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan, Bułgaria, Litwa, Ukraina, a w ostatnim czasie również podobną decyzję podjęły władze Chorwacji.

Ze względu na tak dużą nieprzewidywalność rozwoju sytuacji trudno nam dziś określić kiedy i na których rynkach zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych i jak długo wszystkie te sklepy pozostaną nieczynne. Dotyczy to zarówno salonów własnych, jak i franczyzowych, z których obecnie w Polsce funkcjonuje już zaledwie kilka. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim nastąpiła eskalacja epidemii musimy być gotowi na kolejne zamknięcia, a tym samym dalsze znaczące spadki sprzedaży.

Czy spółka szacowała, jakie straty może ponieść z powodu epidemii?

Sytuacji w jakiej znalazły się obecnie firmy działające niemal we wszystkich sektorach, a szczególnie te prowadzące działalność handlu detalicznego, nikt nie był w stanie przewiedzieć, a już na pewno nie dało się na nią przygotować. Trudno też jest w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach szacować jaki będzie ostatecznie wpływ epidemii na przyszłe wyniki firmy. W przypadku LPP obecnie największym wyzwaniem i zagrożeniem dla stabilnej sytuacji spółki jest utrudniona działalność salonów stacjonarnych dlatego ryzyko po stronie sprzedaży towarów wszystkich marek szacujemy jako wysokie i to bez wątpienia będzie miało największy wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

W LPP podejmujemy w tej chwil wszelkie możliwe działania, które, pomimo drastycznego spadku przychodów, pozwolą nam na utrzymanie ciągłości procesów biznesowych, a priorytetem jest dla nas przede wszystkim zachowanie jak największej liczby miejsc pracy zarówno w centrali, jak i w sieci sprzedaży i dystrybucji.

Czy sprzedaż internetowa LPP ma szanse zrównoważyć utraconą sprzedaż w sklepach stacjonarnych?

W sytuacji tak znacznego ograniczenia sprzedaży stacjonarnej, możliwość prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem kanału e-commerce nabiera szczególnego znaczenia. Nasi klienci niezmiennie mają dostęp do sklepów online, w których mogą skorzystać z pełnej oferty naszych marek, oczywiście bez konieczności wychodzenia z domu. Kładziemy nacisk na to, by klient mógł bezpiecznie odebrać zamówiony towar albo z dostawą do domu za pośrednictwem kuriera bez bezpośredniego z nim kontaktu lub w paczkomacie.

Jednak mimo, że utrzymujemy obecnie dwucyfrowe wzrosty w tym kanale, na ocenę wyników i oszacowania możliwości wyrównania utraconych przychodów jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Przy tej skali działalności LPP nie jest dziś możliwe, by składane zamówienia online zastąpiły tradycyjny kanał sprzedaży.

Na jakie scenariusze przygotowuje się zarząd LPP? Jak długiego przestoju w sprzedaży należy oczekiwać?

Sytuacja w jakiej znalazła się obecnie branża odzieżowa, ale też szerzej wszystkie firmy działające na polskim czy międzynarodowych rynkach, jest wyjątkowa. Obawiamy się, że skutki tej epidemii będziemy odczuwać wszyscy jeszcze przez długi czas. I dotyczy to zarówno biznesu, jak i konsumentów, w przypadku których można spodziewać się ostrożność w podejmowaniu decyzji zakupowych, szczególnie w pierwszych miesiącach wychodzenia z recesji.

Jakie działania podejmuje LPP? Czy poprawią one wyniki spółki?

Nie czekając na to jaki wpływ na nasze przyszłe wyniki będą miały wdrożone ograniczenia prowadzenia działalności, już dziś rozpoczęliśmy trudne rozmowy z m.in. z właścicielami galerii handlowych ws. obniżek czynszów. Jednak na przewidywanie przyszłości w tak niepewnych warunkach rynkowych jest dziś zdecydowanie za wcześnie. Mamy nadzieję, że podejmowane już dziś działania na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy, pozwolą uniknąć najgorszego scenariusza jakim byłby jej upadek.

W tych nieprzewidywalnych warunkach, niebagatelny wpływ na aktualną sytuację ekonomiczną będzie mieć współpraca, dyscyplina i odpowiedzialne działanie zarówno biznesu, jak i całego społeczeństwa.

Właściciele polskich marek odzieżowych, obuwniczych, akcesoryjnych powołały Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Związek wypracował wspólnie postulaty, z którymi zwrócił się w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz, w sprawie natychmiastowego wsparcia ze strony Państwa. Na jakie wsparcie w ramach rządowego programu liczy LPP?

Wsparcie ze strony Państwa w tak wyjątkowej dla całego świata biznesu sytuacji jest w naszej opinii kluczowe. Dlatego wszelkie działania rządu i rozwiązania pomocowe dla polskich przedsiębiorstw są przez nas doceniane i na bieżąco analizowane. W naszej opinii dziś, kiedy skutki epidemii w podobnym zakresie dotykają wszystkie firmy prowadzące działalność handlową bez wyjątku, szczególnie ważny jest głos całej branży. Dlatego jest dla nas niezwykle istotne, że LPP jako polska firma rodzinna z blisko 30-letnią tradycją znalazła się wśród wielu innych przedsiębiorstw, które decydowały się połączyć siły i wystąpić ze wspólnym stanowiskiem dotyczącym oczekiwanego wsparcia.

Niezależnie bowiem od tego w jakim segmencie handlu działamy, spełnienie postulatów takich jak ochrona miejsc pracy, wdrożenie narzędzi pozwalających na zachowanie płynności finansowej czy zniesienia wszelkich barier w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej są najważniejsze. Liczmy, że wspólny głos ponad 50 firm reprezentujących polski kapitał, zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, zostanie przez polskie władze wzięty pod uwagę przy wypracowywaniu docelowych rozwiązań.