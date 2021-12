LPP w III kw. ze wzrostem sprzedaży o 60 proc. Obroty z e-commerce podwoiły się

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22 przychody polskiego producenta odzieży wzrosły o 60 proc. r/r osiągając wartość prawie 4 mld zł.

Miniony kwartał przyniósł LPP podwojenie obrotów z e-commerce i powrót do trzycyfrowej dynamiki wzrostu. Dzięki temu, w okresie od lutego do października, w porównaniu z rokiem ubiegłym, LPP odnotowała wzrost sprzedaży online o 85 proc.

Spółka po raz kolejny z rzędu osiągnęła wyższe wyniki sprzedaży z zagranicy, które w 3Q 2021/22 stanowiły już 57 proc. przychodów Grupy.

LPP ma 2100 sklepów stacjonarnych

Zgodnie z przyjętą strategią, polski producent odzieży wzmacnia sprzedaż e-commerce realizując jednocześnie plany powiększania powierzchni handlowej w kanale tradycyjnym. Na koniec października br. spółka posiadała już ponad 2100 salonów sprzedaży stacjonarnej na 26 rynkach, a oferta online dostępna była w 31 krajach. W efekcie, w trzecim kwartale 2021/22 firma zwiększyła swoją sprzedaż r/r o 60 proc., która wyniosła prawie 4 mld zł. Wypracowała jednocześnie od początku tego roku obrotowego zysk netto na poziomie ponad 1 mld zł, przy ponad 72 proc. wzroście przychodów w tym okresie.

- Dzięki dobrze zaplanowanym kolekcjom i realizacji strategii omnichannel, w trzecim kwartale nasza spółka nadal mogła korzystać z utrzymującego się efektu odłożonego popytu - komentuje Przemysław Lutkiewicz wiceprezes LPP.

- Dobre wyniki to również zasługa korzystnej marży brutto, która na koniec trzeciego kwartału wynosiła ponad 58 proc. Ten znacząco wyższy, w porównaniu do roku ubiegłego poziom, to z jednej strony efekt bardziej korzystnych cen zakupu kolekcji jesienno-zimowej, a z drugiej niższych w stosunku do ubiegłego roku przecen ze względu na mniejszą dostępność towarów wynikającą z zaburzeń w łańcuchach dostaw - dodaje.

Przeczytaj także: Tedi najemcą Auchan Bielany

E-commerce rośnie o ponad 100 proc.

Miniony kwartał to dla polskiej spółki odzieżowej także czas podwojenia obrotów ze sprzedaży internetowej. Trzycyfrowa dynamika w tym kanale w okresie od sierpnia do października, przyczyniła się do wzrostu sprzedaży od początku roku o 85 proc. Mimo powolnego powrotu klientów do zakupów tradycyjnych, nadal sukcesywnie rośnie także udział sprzedaży online w przychodach Grupy. W trzecim kwartale br. stanowiła ona już ponad 23 proc. sprzedaży we wszystkich krajach.