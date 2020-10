LPP z milardem zł przychodów ze sprzedaży internetowej w I półroczu

Klienci przenoszą się do internetu, fot. Shutterstock

W I półroczu roku finansowego 2020/21 LPP S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3,31 mld zł wobec 4,16 mld w analogicznym okresie ub. r. Starta z działalności operacyjnej wyniosła 228,2 mln zł (rok temu był to zysk 25o tys. zł), a strata netto to 392,6 mln zł wobec 55,2 mln zł zysku w I półroczu 2019.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LfL (w walutach lokalnych) zarówno w I półroczu, jak i II kwartale 2020/21 zmalały odpowiednio o 45,9% i 36,5%. Wpływ na spadek sprzedaży porównywalnej miało zamknięcie na około 2 miesiące w I półroczu sklepów stacjonarnych wszystkich marek Grupy z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

Ujemne dwucyfrowo LfL zostały zanotowane przez wszystkie marki Grupy, zarówno w I półroczu, jak i II kwartale 2020/21.

Przeczytaj także: Tatuum otworzy sklep w Galerii Mazovia

I półroczu 2020/21 GK LPP osiągnęła ze sprzedaży internetowej 1 mld zł przychodów, tj. 123,1% więcej niż przed rokiem. Trzycyfrowy wzrost sprzedaży internetowej to efekt migracji klientów z tradycyjnego kanału sprzedaży do kanału on-line. Trend ten mimo, że zauważalny od pewnego czasu przyspieszył w momencie wybuchu pandemii COVID-19. Zakupy internetowe stały się alternatywą wobec tradycyjnych sklepów. Jednocześnie ponowne otwarcie sklepów stacjonarnych nie spowodowało spadku popularności kanału on-line, do którego przekonali się również klienci do tej pory preferujący zakupu w tradycyjny sposób. Efektem tej sytuacji jest wzrost znaczenia przychodów z kanału internetowego w całościowych przychodach Grupy, które w I półroczu 2020/21 stanowiły 30,4% sprzedaży całościowej GK. Jednocześnie około 50% sprzedaży w kanale internetowym wygenerowane było przez sprzedaż w kraju, co stanowiło 33,5% przychodów z Polski.

LPP zakłada, że w 2020/21 roku nakłady inwestycyjne wyniosą 730 mln zł, w 2021/22 roku 1,1 mld zł, a w 2022/23 roku 900 mln zł.

Na koniec I półrocza 2020/21 GK LPP oferowała klientom swoje produkty w 1 779 salonach o łącznej powierzchni 1 304,9 tys. mkw. W porównaniu z I półroczem ubiegłego roku powierzchnia sklepów stacjonarnych Grupy wzrosła o 14,9%. Na koniec I półrocza 2020/21 poza granicami Polski znajdowało się 913 sklepów Grupy o po-wierzchni 770,8 tys. mkw.