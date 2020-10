LPP zabezpieczone umowami - do stycznia nie musi rozmawiać z galeriami handlowymi

fot. materiały prasowe

Czy bardzo prawdopodobny drugi lockdown oznacza powrót do negocjacji czynszowych z galeriami handlowymi? - Do stycznia 2021 r. nie wrócimy do tych rozmów, ponieważ ochroniliśmy się różnymi zapisami dotyczącymi jesieni w niemal tysiącu umów, które podpisaliśmy na nowo - przyznaje Marek Piechocki, prezes LPP.

Marek Piechocki przyznaje, że rozmowy LPP z właścicielami galerii handlowych przeciągały się znacząco, ponieważ czynsze są jednym z największych kosztów firmy.

- Nawet w lipcu i w sierpniu wielu obserwatorów się zastanawiało, dlaczego to tak długo trwa. Tymczasem ochroniliśmy się różnymi zapisami dotyczącymi jesieni. Dzisiejsza sytuacja pokazuje, że ta długa walka była słuszna. Zatem do stycznia właściwie nie mamy o czym rozmawiać z wynajmującymi, bo nasze postulaty zostały ujęte w niemal tysiącu umów, które podpisywaliśmy na nowo - tłumaczy Marek Piechocki.

Prezes LPP przyznał, że jest optymistą i wierzy, że skala biznesu po pandemii nie będzie mniejsza niż przed kryzysem.

- W tym roku zakładałem 9 mld zł, w przyszłym roku spodziewam się kilkunastu. Oczywiście 2020 rok może mieć mniejsze przychody sprzedażowe niż ubiegły, ale to jest związane z lockdownem. Sądzę, że nadchodzący rok będzie znacznie lepszy, może nawet niż 2019 r. LPP od lat notuje co roku wzrost 15-procentowy. Zakładam, że tak pozostanie. Zmienia się jedynie to, że coraz większy jest udział sprzedaży internetowej - wyjaśnia Marek Piechocki.