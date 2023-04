Lush: pokazujemy nasze produkty przez pryzmat etycznych praktyk

LUSH to firma kosmetyczna, znana z wykorzystywania technologii ograniczającej potrzebę stosowania opakowań (90 proc. pojemników jest poddawanych recyklingowi, a obecnie trwają prace nad wyeliminowaniem tych ostatnich 10 proc.). Przykładem tego są tak zwane Naked Stores sprzedające wyłącznie produkty bez opakowań. Marka jest też adwokatem ograniczania wody – do demonstracji działania swojego flagowego produktu, którym są kule do kąpieli (ang. „bath bombs”), wykorzystuje wideo. Klient przed zakupem widzi, jakiego efektu może się spodziewać i podejmuje na tej podstawie decyzję.



26 proc. Polaków oczekuje od przedsiębiorstw zabierania bardziej wyraźnego stanowiska w stosunku do zmian klimatycznych i kwestii istotnych społecznie. Sposobem na spełnienie takich oczekiwań jest np. implementacja innowacyjnych technologii wspierania darowizn poprzez przekazanie kwoty na wybrany cel w końcowej fazie transakcji online lub w sklepie.



Adyen umożliwia taką opcję klientom GAP czy sprzedającym na Vinted w Polsce, którzy w ramach profilu na platformie mogą przekazać część swoich zarobków na rzecz WHO poprzez ustalenie stałego procentu wsparcia dla organizacji. Taką możliwością zainteresowanych jest dziś obecnie 15 proc. konsumentów, a spodziewane jest, że wartość ta będzie wzrastać w kolejnych latach.