Lush, Woolworth, Bob Snail, Popeyes czy Candy Pop - te marki zadebiutowały w Polsce w 2023 r.

W I połowie 2023 r. w Polsce oddano do użytku ok. 150 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej (głównie w ramach parków handlowych). To o około 40 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.