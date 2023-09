Luxtrade uruchomił usługę wynajmu odnowionych telefonów

Jak pokazuje raport McKinsey’a w obliczu wyzwań i niepewności ekonomicznych oraz rosnącej świadomości ekologicznej, pokolenie post-millenialsów odwraca się od posiadania na rzecz użytkowania1. Nowa usługa firmy Luxtrade – stworzona wraz z jej partnerem: RentUp – odpowiada na potrzebę tańszych i bardziej odpowiedzialnych alternatyw dla zakupu elektroniki.

Bezpieczeństwo i oszczędność w cenie

W ramach LuxRental już teraz można wynająć odnowionego iPhone’a wybranego w dowolnym z dwunastu salonów stacjonarnych Luxtrade. Przygotowanie i podpisanie umowy odbywa się na miejscu i trwa około 15 minut, po czym wynajmujący od razu otrzymuje smartfona.

Wynajmowi podlegają te same urządzenia, które są przeznaczone do sprzedaży. W związku z tym LuxRental zapewnia taką samą jakość sprzętu z zachowaniem standardowej, 40-etapowej procedury odnowy telefonu. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że wynajmowany smartfon jest w pełni sprawny przy jednoczesnym zachowaniu dużo niższej ceny przy jednostkowej płatności.

Luxtrade oferuje wynajem w modelu subskrypcyjnym, już od 99 zł za miesiąc. Tym samym pozwala korzystać z wybranego smartfona bez ponoszenia kosztu zakupu urządzenia czy potrzeby opłacania wynajmu z góry. Minimalny okres zawarcia umowy to 12 miesięcy, po których można wymienić sprzęt na nowy z pewnością, że poprzedni smartfon dostanie kolejne życie w rękach nowego użytkownika.

Bezpieczeństwo zapewnia gwarancja oraz podstawowy pakiet ochronny SafeUp, który można odpłatnie rozszerzyć do wariantu SafeUp+, obejmującego pełne ubezpieczenie i wymianę wyświetlacza w razie awarii.

Odpowiedź na wyzwania dzisiejszego świata

Usługa LuxRental powstała na podstawie obserwacji nowych nawyków konsumentów wynikających z większej świadomości ekologicznej. W ostatnich latach użytkownicy coraz mniej cenią posiadanie i zgodnie z założeniami ekonomii współdzielenia stawiają na korzystanie w ramach subskrypcji i wynajmu krótko- czy długoterminowego. Takie rozwiązania są szczególnie widoczne w branży streamingu treści czy mobilności: usługi dostępu do materiałów VOD lub muzyki, przewozu osób i krótkoterminowy wynajem samochodów przez aplikację to popularne alternatywy dla własności kopii nagrania czy posiadania pojazdu. Luxtrade dąży do tego, by wynajem sprzętu elektronicznego stał się tak samo oczywistym wyborem.

– W młodszych pokoleniach coraz bardziej popularny jest model wypożyczania sprzętu na określony czas, po którym można go oddać i wynająć kolejny model. Generacja Z nie ma z tym problemu, widząc, że ma to sens ekonomiczny – zauważa Tomasz Kowalczyk, prezes firmy Luxtrade. – Kolejnym aspektem jest ten ekologiczny. Według raportu ONZ „The Sustainable Development Goals” do końca bieżącego roku „wytworzonych” zostanie przeszło 74 mln ton elektroodpadów. W przeliczeniu na jedną osobę będzie to odpowiadało 7,3 kg elektrośmieci. Rozszerzenie naszej oferty o usługę wynajmu to kolejny krok, by ograniczyć ich liczbę – dodaje Tomasz Kowalczyk.

Choć rosnące ceny flagowców odpowiadają za spadek sprzedaży smartfonów2, nie oznacza to, że brakuje chętnych na ich używanie. Wielu konsumentów nie stać dziś na zakup całkiem nowego sprzętu każdego roku. Czas trwania umowy wynajmu w ramach usługi LuxRental jest na tyle krótki, że pozwala na ciągłe korzystanie ze smartfonów najnowszej generacji w jak najniższej cenie.

Nie kupuj, używaj – odpowiedzialność u podstaw działania

Hasło najnowszej usługi Luxtrade zawiera w sobie ideę, zgodnie z którą urządzenia mają przede wszystkim służyć, i to jak najdłużej. Firma sprzeciwia się nadmiernemu kupowaniu elektroniki i produkowaniu elektrośmieci. Dla tego problemu znajduje lepsze rozwiązanie niż zrzucenie odpowiedzialności na użytkownika, który w imię odpowiedzialnej konsumpcji musiałby rezygnować z nowości.

– Kluczowa jest dla nas misja polegająca na przekonaniu społeczeństwa, że produkty odnawiane mogą być pierwszym wyborem, gdy przyjdzie czas na wymianę smartfona. Naprawdę chcemy „robić różnicę” w Polsce i Europie – podsumowuje Tomasz Kowalczyk.

Luxtrade wypełnia lukę w obiegu elektroniki użytkowej poprzez skup używanych urządzeń, odnawianie ich i sprzedaż kolejnym użytkownikom. Dzięki nowej usłudze firma chce budować nowe nawyki również u osób, którym zależy na korzystaniu z najnowszych modeli i częstej zmianie sprzętu.

Luxtrade działa na rynku odnawianej elektroniki. Od 2017 roku czyni recommerce pierwszym wyborem zakupowym Polaków, oferując produkty refurbished. Marka stale zwiększa sieć stacjonarnych salonów sprzedaży, równolegle rozwijając kanały sprzedaży online. Celem Luxtrade jest osiągniecie poziomu miliona klientów do 2026 roku.