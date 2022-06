Magnolia Park z nowymi najemcami

Salon Five o’clock, liczący sobie 50 mkw. powierzchni, funkcjonuje w nowej formule – jako Atelier Herbaty – gdzie można nie tylko spróbować herbaty, ale również zabrać ją zaparzoną na wynos. W asortymencie Five o’clock dostępne są: herbaty, kawy, akcesoria do ich parzenia, oryginalna porcelana i produkty delikatesowe, takie jak czekolady, bakalie, miody czy konfitury. Salon Five o’clock znajduje się na parterze w sąsiedztwie salonu Crocs.

Kolejnym nowym najemcą w Magnolia Park jest Marciano by Guess. Na powierzchni 111 mkw. dostępna jest damska i męska odzież z półki premium oraz dodatki, takie jak torebki, paski czy okulary. Należąca do Guess, marka Marciano to kwintesencja eleganckiego i nienagannego zarazem włoskiego stylu. Nowy salon znajduje się parterze, naprzeciwko sklepu H&M.

W Magnolia Park, w nowej lokalizacji, otworzył się niedawno także salon Ochnik. Nowa lokalizacja to również większa powierzchnia – 338 mkw., odświeżony wystrój i jeszcze bardziej różnorodny asortyment, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

W nowe miejsce – obok drogerii Sephora – relokowała się również marka optyczna Design Optyk. Teraz salon ma 63 mkw. W asortymencie klienci znajdą okulary od takich domów mody, jak Chanel, Dior, Gucci, Tom Ford, Saint Laurent, Céline, Porsche Design i wielu innych.

Nowe wnętrze ostatnio zyskał także salon z włoską bielizną Intimissimi.