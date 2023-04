Mają 100 sklepów w Polsce. I plan na kolejne 80

Kompaktowy format Smart i Express

Od dwóch lat w Polsce funkcjonuje kompaktowy format Smart - w Augustowie, Świnoujściu, Łomży, Mławie i Ostrowie Wielkopolskim. Jego atutem jest rozbudowana strefa inspiracji łazienkowych i kuchennych. Aranżacje wykonane są z wykorzystaniem dostępnych w sklepie produktów. W każdym z nich znajdują się również punkty projektowe, w których architekci pomogą zaprojektować kuchnię, czy łazienkę. W zeszłym roku uruchomiliśmy na warszawskim Ursusie pierwszy sklep Castorama Express. Charakteryzuje się on kompaktowym i czytelnym układem sklepu, w którym na obszarze ok. 500 m2, klienci mogą łatwo dokonać wyboru i zakupu. Siec oferuje też usługi CastoDrive - czyli odbiór osobisty produktów zamówionych telefonicznie bez wysiadania z samochodu – oraz odbiór zakupów w Castomatach®. To specjalne skrytki, mieszczące nawet wielkogabarytowe towary. Z Castomatów® umieszczonych przy sklepach Castorama można odbierać zamówienia o każdej porze dnia i nocy - już 2 godziny od złożenia zamówienia - informuje Nick Lakin. Nie chodzi tylko o formaty handlowe, ale o najlepszy, bezproblemowy omnichannel – czyli wielokanałową platformę sprzedaży - jaki możemy dać naszym klientom. Bacznie obserwujemy rynek, przyglądamy się różnym formatom w całej grupie i dzielimy się wnioskami z każdego rynku - dodaje.

Szeroka oferta Castoramy

- Stale wzbogacamy również naszą ofertę produktową. Castorama odpowiada za wzrastające zainteresowanie klientów zrównoważonymi produktami, efektywnymi energetycznie, pozwalającymi tworzyć ekologiczne domy i ogrody w przystępnej cenie. Wskazujemy przyjazne dla środowiska, zdrowia i portfela konkretne rozwiązania, a także przyczyniamy się do zmiany świadomości klientów i ich stylu życia na zdrowszy, bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. Castorama Polska posiada prawie 10 tys. produktów przyjaznych dla środowiska i planety, które oznaczone są specjalnym logiem "CastoSfera" Inwestujemy też w efektywność energetyczną w naszych sklepach, stosujemy system monitorowania i zarządzania energią BMS, instalujemy panele fotowoltaiczne i modernizujemy nasze obiekty, by były bardziej energooszczędne - uzupełnia dyrektor Kingfisher Group.

- Castorama w Polsce to nie tylko sklepy i sprzedaż internetowa. Prowadzimy w Krakowie również dział usług wspólnych, tzw. back office dla całej grupy Kingfisher. Posiadamy tutaj dział finansowy, w którym zatrudniamy kilkuset pracowników. Ostatnio otworzyliśmy tam również jedno z naszych centrów inżynierii technologicznej. Warto również wspomnieć, że Polska cieszy się w całej Europie doskonałą reputacją w dziedzinie produkcji - zwłaszcza jeśli chodzi o artykuły dla domu. Od wielu lat prowadzimy w Polsce intensywną działalność sourcingową, współpracując z polskimi firmami produkującymi meble domowe i ogrodowe, które sprzedajemy w Polsce i na innych rynkach. Wraz z rozwojem Kingfisher, rozwijają się również firmy naszych polskich partnerów - wskazuje Nick Lakin, dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Kingfisher.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przedstawiciele Castoramy wezmą udział w trzech panelach: BTI Forum: Polsko-Brytyjska Współpraca Gospodarcza, Business Race to Zero – breakfast oraz Rola fundacji w nowoczesnym społeczeństwie.