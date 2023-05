Mango i Primark. Oni wybrali wrocławskie centrum. Kiedy otwarcia?

Marka odzieżowa Mango, otworzy salon w Magnolia Park we Wrocławiu 26 maja. Będzie to jedyny sklep tego hiszpańskiego brandu we Wrocławiu.· Jeszcze w tym roku w Magnolia Park otwarty zostanie pierwszy na Dolnym Śląsku sklep sieci Primark. Na dwóch poziomach i powierzchni 5300 mkw. znajdzie się odzież damska, męska i dziecięca, a także kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowe i akcesoria.·