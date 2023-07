Mango nie zwalnia tempa. Rekordowe wyniki sprzedaży i plany na dalszą ekspansję

Istnieje możliwość, że hiszpańska firma odzieżowa Mango będzie nadal rozwijać się zgodnie z założoną ścieżką wzrostu. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku Mango odnotowało sprzedaż o wartości 1,451 miliarda euro, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz skok sprzedaży o 30% w porównaniu do roku przed pandemią, czyli 2019.