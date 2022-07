Mango wchodzi na kolejny poziom wzrostu

W pierwszej połowie 2022 roku Mango zwiększyło sprzedaż o 24,8% do 1,2 mld euro. Sprzedaż była wyższa niż w pierwszej połowie 2019 r., kiedy pandemia Covid nie uderzyła jeszcze w sektor detaliczny. Mówi się też, że zysk brutto jest wyższy niż rok temu, ale firma nie podaje konkretnych danych. Ze względu na silną bazę porównawczą sprzedaż internetowa spadła o 3,9 %.

Mango: Inwestycje potroiły się

Dyrektor generalny firmy, Tony Ruiz mówi, że wyniki pokazują, że Mango znajduje się w nowej fazie wzrostu - donosi Fashion Network. Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania to dziś główne rynki, ale marka koncentruje się również na swoich inwestycjach w Stanach Zjednoczonych i Indiach. Mango już ostatnio przyspieszyło ekspansję i usprawniło działalność, ale w tym roku zamierza zainwestować znacznie więcej: detalista zwiększa swój budżet inwestycyjny do 124 milionów euro, to trzykrotnie więcej niż w 2021 roku.

Mango otworzy nowe sklepy

Mango chce otworzyć kolejne 300 sklepów w Hiszpanii i Francji do 2025 roku, a flagowy sklep przy Boulevard Haussmann w Paryżu przeszedł niedawno metamorfozę. We Włoszech ma ambitny plan ekspansji, zwłaszcza na południu kraju. Do 2024 roku Mango chce mieć 40 sklepów w Stanach Zjednoczonych, poza nowym flagowym sklepem przy Piątej Alei w Nowym Jorku. Do końca br. sieć ma nadzieję mieć ponad 2600 sklepów na całym świecie.