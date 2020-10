Manufaktura z kolejną marką premium

Oferta Manufaktury w Łodzi poszerzyła się o ekskluzywny butik włoskiej marki Elisabetta Franchi. Jest to pierwszy salon tej marki w Manufakturze.

Wiele marek selektywnych wybiera Manufakturę, by otworzyć tu jedyny w Łodzi i regionie firmowy butik. Do tego grona właśnie dołączyła włoska marka Elisabetta Franchi. Kolejna marka premium to też odpowiedź na potrzeby klientek, które szukają produktów najwyższej jakości właśnie w Manufakturze.

Obecnie marka posiada ponad 80 salonów na świecie, m.in. we Francji, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Polsce. Od teraz także w Manufakturze w Łodzi – jest to czwarty sklep w Polsce. Butik ma powierzchnię 85,78 mkw. i znajduje się na parterze galerii handlowej.