Marek Piechocki, LPP o koronawirusowym kryzysie: trzeba przetrwać ten sztorm

fot. Creative Commons

Kryzys, z jakim mamy do czynienia, założyciel i prezes Grupy LPP Marek Piechocki, porównuje do wielkiego sztormu, a siebie do kapitana, który swój okręt ma wyprowadzić z tej burzy. Bronić będzie jednego – bezpieczeństwa – firmy, ale przede wszystkim 25 tys. pracowników LPP. - Robimy wszystko, by zabezpieczyć ich miejsca pracy i uniknąć zwolnień grupowych – mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Piechocki.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w czasie kryzysu „cash is king”. Dlatego jedyne, co się dla nas liczy w tej chwili, to zabezpieczenie płynności finansowej - mówi prezes i założyciel LPP, największej polskiej spółki odzieżowej, do której należą takie marki, jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Jak zdradza nam, to z czego jest najbardziej dumny, to fakt, że przez 30 lat ani razu nie spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia. I pandemia tego nie zmienia.



Rozmowa powstała w ramach projektu EEC Defence – Razem bronimy gospodarki, poprzedzającego tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy.

Od blisko miesiąca wszyscy działamy w ekstremalnych warunkach. Gospodarka została zamrożona, polscy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie swoich firm, a miliony Polaków zostały zamknięte w domu. Jak pandemia wpłynęła na pana i pana pracę?

- Faktycznie, świat stanął na głowie, ale kapitan nie schodzi z okrętu. Jeśli pyta pani o moją codzienną rutynę, to jak przed epidemią, codziennie jeżdżę do pracy i wykonuję swoje obowiązki z biura.

Jak bardzo pana świat stanął na głowie?

- Najważniejsze dla nas teraz jest bezpieczeństwo i od tego zaczęliśmy. Jako firma zamknęliśmy się jak twierdza, od początku miesiąca wpuszczamy do środka naszych ludzi tylko po wykonaniu u nich kontroli temperatury. Równolegle dbamy o bezpieczeństwo naszych ludzi w magazynach. Mamy ściśle określone procedury, praktycznie nie wpuszczamy kontrahentów z zewnątrz. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i życia naszych pracowników jest teraz dla nas priorytetem.

A co z bezpieczeństwem LPP? Stworzył pan firmę, która zatrudnia 25 tys. osób i jest największym polskim producentem odzieży w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraz musi mierzyć się z największym kryzysem w swojej historii. Podczas niedawnej telekonferencji poświęconej ocenie wpływu skutków Covid-19 na działalność firmy, szczegółowo przedstawiono działania podjęte przez zarząd LPP. Cięcia kosztów, inwestycji...

- Na dzisiaj wstrzymaliśmy wszystkie inwestycje, po to, żeby w pierwszej kolejności chronić gotówkę. Realizujemy tylko te projekty, które przynoszą nam korzyści od razu.

W tej chwili zainwestowaliśmy w przezbrojenie centrum dystrybucyjnego, które było dostosowane do wysyłki towarów do stacjonarnych sklepów a już dzisiaj zaczęło działać jako tzw. fulfillment center, które zajmuje się realizacjami dla sklepu internetowego. Teraz tam potrzebujemy dodatkowej mocy wysyłkowej. Kontynuujemy też te inwestycje, których stan realizacji jest na tyle zaawansowany, że nie ma sensu ich zamykać.

czytaj więcej