Marek Piechocki z większą kontrolą nad LPP

Zarząd LPP poinformował o zgodzie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na nabycie przez założoną przez Marek Piechockiego Fudnację Semper Simul 175 tys. akcji uprzywilejowanych. To oznacza umocnienie jego kontroli nad firmą.

Założona przez Marka Piechockiego fundacja Semper Simul uzyskała zgodę UOKiK na przejęcie 175 tys. akcji uprzywilejowanych. To otwiera fundacji drogę do wezwania na sprzedaż akcji LPP do progu 66 proc. Oznacza to większą koncentracje udziałów w rękach głównego akcjonariusza.

Jak wynika komunikatu, UOKiK, wydał decyzję zezwalająca na koncentrację polegającą na pośrednim nabyciu przez Fundację Semper Simul od Fundacji Sky 175 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających posiadacza do 875 tys. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dzień wcześniej zgodę na tę transakcję wyraziła też rada nadzorcza spółki.

Przeczytaj także: Z aplikacji mobilnej CCC co miesiąc korzysta ponad milion osób

Zgoda UOKiK była warunkiem realizacji wstępnego porozumienia w tej sprawie, które fundacje zawarły ze sobą w połowie października.

Założycielem Fundacji Semper Simul jest Marek Piechocki, jeden z współzałożycieli LPP, zaś Fundacja Sky należy do Jerzego Lubiańca, drugiego współzałożyciela gdańskiej spółki. Obie podjęły decyzję o zamianie między sobą akcji zwykłych na uprzywilejowane. Zdaniem zarządu spółki otwiera to kolejny etap w kierunku zabezpieczenia sukcesji polskiego producenta i jest kolejnym krokiem na drodze do rozwoju LPP jako firmy rodzinnej na pokolenia. O skupieniu prywatnego majątku firmy zdecydował dwa lata temu Marek Piechocki.

Przeczytaj także: Wojas z kontraktem na buty dla NATO

Na mocy zawartej pomiędzy akcjonariuszami warunkowej umowy Fundacja Semper Simul zbędzie na rzecz Fundacji Sky pakiet akcji zwykłych, a nabędzie od niej pakiet akcji imiennych uprzywilejowanych, dzięki czemu zostanie większościowym akcjonariuszem LPP.

Fundacja Semper przed transakcją miała pakiet akcji dający jej prawo do 31,5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Przejęcie pakietu akcji uprzywilejowanych od Fundacji Sky sprawia, że przekroczy próg 33 proc. głosów na walnym, a to z kolei skutkuje obowiązkiem ogłoszenia przez Semper Simul wezwania na sprzedaż akcji LPP do osiągnięcia progu 66 proc. głosów.

Fundacja Semper Simul powstała w 2018 roku i od tego czasu jest – niejako w imieniu Piechockiego – udziałowcem LPP - Takie rozwiązanie uniemożliwi rozdrobnienie kapitału, zapewni utrzymanie własności akcji LPP w rodzinie i pozwoli kontynuować budowę LPP jako silnego polskiego przedsiębiorstwa – tłumaczył wówczas Marek Piechocki.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.