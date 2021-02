Marka Demix wchodzi do sieci Go Sport

Demix, międzynarodowa marka produkująca artykuły sportowe, dołączyła do listy brandów znajdujących się w ofercie GO Sport.

Funkcjonalny, wygodny, oparty o nowoczesne technologie sprzęt do treningu fitness, biegania, jogi, pływania i sportów zespołowych – to wszystko znajduje się od teraz w sieci sklepów sportowych GO Sport, która jest jedynym dystrybutorem marki Demix w Polsce.

Odzież tej marki oparta jest m.in. o technologię MOVI-tex, która odparowuje nadmiar wilgoci, zapewniając chłód i komfort nawet podczas najbardziej intensywnych treningów.

Kolekcja marki, która aktualnie dostępna jest w GO Sport składa się z odzieży i butów, przeznaczonych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.