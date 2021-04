Marka kosmetyków Neboa w opakowaniach z plastiku wydobywanego z mórz

NEBOA produkuje opakowania wytwarzane z plastiku wydobytego z morskich głębin. Fot. materiały prasowe

Na rynku kosmetycznym zadebiutowała marka naturalnych kosmetyków do włosów Neboa. Brand stworzony został zgodnie z filozofią „respect the nature” i produkuje opakowania wytwarzane z plastiku wydobytego z morskich głębin.

Ja zapewnia marka, dzięki Neboa z oceanów wyłowiono już 17 ton tworzyw sztucznych.

Neboa to 14 kosmetyków do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Nowatorskie wegańskie formuły produktów czerpią z bogactwa składników naturalnych o potwierdzonej wysokiej skuteczności. Każda z pięciu linii to kompletny zestaw szamponu i odżywki. Ofertę marki uzupełniają specjalistyczne kosmetyki : wcierka i peeling, przeznaczone do skutecznej pielęgnacji skóry głowy, a także seria dla mężczyzn.

Kosmetyki Neboa są dostępne od kwietnia wyłącznie w sieci Rossmann.