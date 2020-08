Marka Lord&Taylor upada po 194 latach

fot. shutterstock

Sytuacja ekonomiczna związana z pandemią nie ominęła Lord & Taylor, powszechnie znanej sieci sklepów w Stanach Zjednoczonych. 38 pozostałych placówek marki zostanie zamknięte w pierwszych dniach września. Sieć wyprzedaje asortyment.



O tym, że sklepy Lord & Taylor będą likwidowane, zdecydowano w początku sierpnia. Wówczas Le Tote Inc. kupiło sieć od Hudson's Bay Corporation. Nowy nabytek jednak okazał się nie do uratowania. W połowie miesiąca ogłoszono bankructwo. Informację, że Lord & Taylor upada, podano na Instagramie marki.

Jak powiedział ABC odpowiedzialny za restrukturyzację Lord & Taylor Ed Kremer, on i jego zespół próbował znaleźć szansę dla sieci, ale nie udało się uniknąć tego smutnego scenariusza. Pierwotny plan zakładał zamkniecie tylko 24 sklepów. 14 miało dalej działać. Jednak ten plan musiał szybko ulec zmianie.

Sklepy Lord & Taylor zaczęto otwierać jeszcze w I połowie XIX w. Pierwszy w 1824 r., choć markę Lord & Taylor założono dopiero dwa lata potem. Sklep założył emigrant z Anglii Samuel Lord. Pierwszy sklep mieścił się na Catherine Street na Manhattanie. Sprzedawano w nim wyroby pończosznicze, kreacje dla kobiet oraz kaszmirowe szale. W 1834 r. do spółki z Lordem wszedł kuzyn jego żony George Washington Taylor. Tak powstała nazwa.

Kolejne dekady to trwająca i ciągła ekspansja. W 1859 Lord & Taylor otworzył sklep na Broadwayu. Przeniósł go kilka lat później w 1870 w lepszą lokalizację na tej samej, znanej ulicy. W 1903 powstał sklep na Fifth Avenue w Nowym Jorku., a w 1914 roku biznesowa siedziba na tej samej ulicy.

W 1915 r. marka przeszła w ręce Associated Dry Goods. Zdaniem niektórych Lord & Taylor było perłą w koronie tego holdingu.

W historii marki warto odnotować też rok 1945, w którym Dorothy Shaver zaczęła kierować Lord & Taylor. Była pierwszą kobietą na tak ważnym stanowisku w przedsiębiorstwach handlowych w USA.

Potem przyszły kolejne dekady, z których warto zaznaczyć lata 70. Wówczas marką kierował Joseph E. Brooks, który agresywnie rozszerzył działalność sprzedażową Lord & Taylor na Teksas, Illinois i stan Michigan. W latach 80. kolejne sklepy otwierano na południu Florydy.

Sytuacja marki pogorszyła się w ostatnich latach w wyniku spadku zainteresowania sklepami stacjonarnymi i wzrostu sprzedaży internetowej. W 2019 r. zaczęto zamykać sklepy. Jeszcze w maju 2020 r. kierownictwo liczyło, że otworzy swoje placówki po pandemii. To się jednak nie stanie.