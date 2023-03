Marka należąca do Ambercrombie & Fitch znika z Polski

Jedyny w Polsce warszawski salon otwarto w 2012 r. jeszcze w Galerii Mokotów, a obecnie Westfield Mokotów. W charakterystycznym sklepie, na którego fasadzie dwa ogromne ekrany wyświetlały morskie pejzaże, można było kupić kolorowe t-shirty, bieliznę, sportowe bluzy, koszule, spodnie dresowe czy dżinsy.

Założona w 2000 r. Hollister była niegdyś dobrze prosperującą marką odzieży młodzieżowej, stanowiącą synonim kolorowych koszulek polo, dżinsowych mini spódniczek i klapek ucieleśniających kalifornijską estetykę surferów.

Firma macierzysta Abercrombie & Fitch opisuje Hollister jako „kwintesencję marki detalicznej globalnego nastoletniego konsumenta”, kojarzącą się z „uwolnieniem ducha niekończącego się lata”.

Wiele sklepów zaprojektowano tak, aby wyglądały jak domy na plaży, charakteryzujące się ciemnym wnętrzem i zapachem ostrej wody kolońskiej marki Hollister.

Jednak, podobnie jak wiele innych marek odzieżowych w centrach handlowych, Hollister borykał się w ostatnich latach ze spadkiem sprzedaży, gdyż klienci zaczęli zwracać się ku internetowym konkurentom.

Firma znalazła się wśród wielu detalistów, którzy odczuli skutki apokalipsy handlu detalicznego w 2018 r., co doprowadziło do zamknięcia 60 sklepów Hollister i Abercrombie & Fitch – podaje businessinsider.com.

Trudności marki pogłębiły się jeszcze bardziej podczas pandemii, co spowodowało kolejne zamknięcia sklepów.

Wielu nabywców lokalizacji po Hollister zachowuje charakter domów na plaży, otwierając w nich jednocześnie zupełnie nowe biznesy.

W kwietniu 2021 r. Mall of Louisiana w Baton Rouge otworzyło w opuszczonym przez markę lokalu akwarium „Blue Zoo”.

Z kolei dawna lokalizacja Hollister w Valley View Mall w LaCrosse w stanie Wisconsin została przekształcona w escape room.

Inna lokalizacja, w Monroeville Mall w Pensylwanii, stała się areną do rzucania toporem.

Hollister in the Monroeville Mall is an axe throwing place now. I think that kind of says it all. pic.twitter.com/4KORFCjXHh