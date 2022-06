Marka Ubrania Do Oddania ma w Warszawie swój największy sklep. Dołączył Poznań

W Butiku Cyrkularnym sprzedawane są starannie wyselekcjonowane i odświeżone rzeczy z drugiego obiegu. Klienci znajdą tu zarówno ubrania vintage, markowe, jak i casualowe. Wszystkie dostępne produkty są profesjonalnie przygotowane do sprzedaży – wyprane i wyprasowane, a fachowa obsługa służy poradami modowymi.

Ofertę sklepu uzupełnia program wydarzeń edukacyjnych, skupionych wokół mody cyrkularnej oraz upcyklingu – podnoszenia wartości produktów używanych poprzez ich odpowiednie przetwarzanie. Klienci mogą też zostawić na miejscu niepotrzebną odzież i dodatki, wspierając w ten sposób jedną z blisko 220 partnerskich organizacji pomocowych, do których środki trafiają poprzez platformę fundraisingową.

Butik Cyrkularny w Domach Towarowych Wars Sawa Junior to największa placówka marki Ubrania do Oddania w Polsce. Wizerunku butiku, stawiającego na ekologię i odpowiedzialne zachowania konsumenckie, dopełnia jego wyposażenie – większość elementów, takich jak lady, zasłony w przebieralniach, wieszaki, oświetlenie czy dekoracje, to również rzeczy pochodzące z recyklingu.

Butik Cyrkularny zajmuje prawie 230 mkw. przestrzeni handlowej w budynku Sawa. W Avenidzie butik mieści się na 119 mkw.