Marki kosmetyczne Rituals i Sorvella wśród najemców Blue City

Rituals posiada szeroki asortyment produktów obejmujących kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, herbaty, akcesoria do domu takie jak świece zapachowe, patyczki zapachowe, a także odświeżacze do samochodu. Produkty marki inspirowane są starożytnymi tradycjami Wschodu. Wśród nich są kolekcje nawiązujące do starożytnych ceremonii pielęgnacyjnych i kultury dalekiego wchodu, jak np. kolekcja Sakura, Ayurveda, Hammam. Klienci cenią Rituals za zapachy, konsystencję, wydajność oraz jakość produktów.

Nowo otwarta w Blue City perfumeria Sorvella proponuje zapachy dla kobiet i mężczyzn, mgiełki, oraz zapachu do domu. Sorvella jest marką, która wypełnia lukę pomiędzy drogimi i niedostępnymi dla większości klientów perfumami, a tanimi zapachami, niemającymi wiele wspólnego ze sztuką perfumeryjną. W Sorvelli można również kupić perfumy niedostępne w innych drogeriach i perfumeriach w Polsce.

Salon Rituals zajmuje w Blue City 130 mkw. i znajduje się na poziomie 0. Natomiast perfumeria Sorvella ma powierzchnię 40 mkw. i działa w centrum na poziomie +1.