Marki LPP powróciły do NoVa Park

Od 27 maja klienci gorzowskiego Centrum Handlowego NoVa Park mogą ponownie robić zakupy w sześciu salonach sieci LPP – Cropp, House, Mohito, Reserved, Re Kids oraz Sinsay. NoVa Park to jedyne centrum handlowe na mapie Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, które oferuje swoim klientom dostęp do otwartych salonów sieci LPP.

97% powierzchni sklepów z oferty handlowej Centrum wznowiło swoją działalność, w tym takie marki jak Cropp, House, Mohito, Reserved, Re Kids czy Sinsay.

- Obserwujemy systematyczny wzrost odwiedzalności w NoVa Park, w szczególności po uruchomieniu usług gastronomicznych. Coraz więcej klientów wraca do naszego centrum handlowego, na co z pewnością ma duży wpływ nasze restrykcyjne podejście do kwestii bezpieczeństwa higienicznego. Codziennie dokładamy starań, aby zapewnić naszym klientom bezpieczne i komfortowe zakupy. Spodziewamy się kolejnego znacznego przyrostu frekwencji, gdy nastąpi odmrożenie kolejnych sektorów gospodarki – klubów fitness oraz rozrywki – mówi Anna Krajczyńska, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.