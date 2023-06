Marki modowe i restauracje w Renomie. Znane brandy we Wrocławiu

TOUS, Calzedonia, Intimissimi, to marki modowe, które powróciły do Renomy otwierając tu swoje salony w najnowszych konceptach. Do Renomy przenosi się też Dinette, resturacja inspirowana stylem art- deco i modernizmem. Dodatkowym walorem nowego miejsca będą południowe witryny i ogródek od strony Placu Kościuszki. Dinette to połączenie bistro, baru i piekarni, które od 11. lat oferuje śniadania, lunche i wieczorne menu wraz z wypiekanym na miejscu pieczywem.