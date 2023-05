Marki modowe wracają do Renomy. Znane brandy we Wrocławiu

Przebudowywana Renoma wzmacnia swój potencjał. Dowodem na to jest sukcesywne uzupełnianie tenant-mix.

TOUS, Calzedonia i Intimissimi powróciły do Renomy

W maju trzy znane i lubiane marki modowe dla kobiet, TOUS, Calzedonia i Intimissimi, powróciły do Renomy i otworzyły tu swoje sklepy w najnowszych konceptach. Salony zlokalizowane są w jednej linii pasażu wschodniego, w sąsiedztwie powstającej strefy Pedet.

Butik TOUS na 80 mkw. proponuje klientom biżuterię, która wykonana jest z 18-karatowego złota, srebra lub stali szlachetnej. TOUS to także galanteria skórzana, torebki i inne akcesoria. Kolejne dwa salony prezentują ofertę marek należących do włoskiego producenta odzieży bieliźnianej. Salon Calzedonia o metrażu 60 mkw., ma wyjątkowo przestronne witryny, z kolei odwiedzający sklep Intimissimi mogą komfortowo dokonywać zakupów na powierzchni 100 mkw. Oba lokale łączy wyjątkowy jasny design, szeroki wybór fasonów, kolorów oraz wyrobów bieliźnianych dla kobiet i mężczyzn.



- Na pokładzie Renomy ponownie powitaliśmy marki, które są popularne i lubiane wśród bywalców naszego budynku. TOUS, Calzedonia i Intimissimi, dobrze ilustrują to, czym kierujemy się dobierając nasz tenant – mix. Do współpracy zapraszamy zarówno marki premium, jak również światowe salony modowe, które po raz kolejny postanowiły właśnie w Renomie zaprezentować swoją ofertę. Renoma niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Fakt, że brandy decydują się na reotwarcie salonów właśnie tutaj, to najlepsze potwierdzenie sukcesu naszego budynku oraz wyraz lojalności i zaufania ze strony najemców. TOUS, Calzedonia oraz Intimissimi, uzupełniają szeroką i niespotykaną w regionie propozycję modową, która niewątpliwie jest znakiem rozpoznawczym Renomy - mówi Barbara Wójcik, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

Renoma to historyczny obiekt

Obiekt otwarto w 1930 r. pod oryginalną nazwą Dom Towarowy Wertheim, a jego projektantem był berliński architekt Hermann Dernburg. Elewacje budynku ozdobiły istniejące do dziś rzeźby głów ludzi z różnych rejonów świata, mające symbolizować nie tylko międzynarodowe pochodzenie oferowanych towarów, ale przede wszystkim różnorodność kulturową i otwartość na drugiego człowieka. Zniszczony w wyniku działań wojennych Dom Towarowy Wertheim został częściowo odbudowany i otwarty w 1948 r. jako Powszechny Dom Towarowy, a wszystkie jego piętra oddano do użytku dopiero w 1985 r. Wtedy też budynek przyjął swoją obecną nazwę wyłonioną w konkursie przez mieszkańców Wrocławia.