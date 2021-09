Marki nie mogą lekceważyć rynku odzieży second hand

W 2020 roku aż 86% respondentów w USA było skłonnych do kupowania odzieży używanej wobec tylko 45% 4 lata wcześniej.

Eksperci z GlobalData prognozują, że udział rynku second hand w branży modowej urośnie w 2030 roku z 9% do 18%. W tym samym raporcie prognozuje się też, że nastąpi duże spowolnienie w rozwoju tradycyjnej mody i sprzedaży w takich sieciach, jak Zara czy H&M.

60% sieci deklaruje otwartość wobec wprowadzenia oferty odzieży używanej dla swoich klientów.

Second hand wystrzelił po pandemii

W corocznym raporcie firmy thredUP, analizującej rynek modowy na rynku amerykańskim, czytamy, że rynek odzieży używanej może ulec podwojeniu w ciągu następnych 5 lat, rosnąc w 11 razy szybszym tempie niż tradycyjny rynek modowy. Tak duża dynamika wzrostu rynku second hand wynika w dużej mierze ze znaczącego wzrostu liczby osób, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę ze zakupami odzieży używanej – takich osób według badań GlobalData (Resale Consumer Survey) było w samym 2020 roku w USA ponad 36 milionów. To, co miało kluczowy wpływ na tę liczbę, to pandemia COVID-19 oraz wynikająca z niej potrzeba większych oszczędności oraz przewartościowania swojego stosunku do ubioru i liczby posiadanych rzeczy.

Z badania GlobalData wynika, że w 2020 roku aż 86% respondentów było skłonnych do kupowania odzieży używanej wobec tylko 45% 4 lata wcześniej. Z tego samego badania wynika, że ci konsumenci, dla których 2020 rok oznaczał oszczędności, kupili średnio około 7 sztuk odzieży używanej, którą w poprzednich latach zakupiliłby jako nową. Autorzy raportu podkreślają jak bardzo duży wpływ na środowisko ma zwiększenie udziału zakupu odzieży używanej oraz prowadzenie w tym segmencie obiegu zamkniętego.

Eksperci firmy McKinsey prognozują, że obieg zamknięty w branży modowej pozwoliłby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o aż 143 miliony ton do 2030 roku.

W raporcie formy thredUP czytamy również, że na rynku modowym w najbliższych latach dominować będzie sprzedaż odzieży używanej czy też odzieży na wynajem.

Generacja Z na zakupach