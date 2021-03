Marks & Spencer chce uruchomić 46 platform sprzedaży e-commerce

fot. shutterstock, Marks&Spencer

Marks & Spencer chce uruchomić 46 nowych platform sprzedaży e-commerce na rynkach zagranicznych. Dzięki temu odzieży i artykuły gospodarstwa domowego M&S będą dostępne w 100 krajach: od Islandii po Uzbekistan.





Firma poinformowała, że ekspansja pozwoli jej na kapitalizację wzrostu bez ponoszenia znacznych kosztów wstępnych. W 2020 roku M&S odnotował pierwszą stratę w 94 -letniej historii jako spółki notowanej na giełdzie. Sieć ucierpiała wskutek lockdownu i zamknięcia sklepów stacjonarnych.

Odnotowała jednak silny wzrost sprzedaży online od początku pandemii, bo coraz więcej klientów decyduje się na zakupy online.

M&S jest w trakcie szeroko zakrojonego programu transformacji. W 2020 roku zredukowała o 7 tys. liczbę miejsc pracy w sklepach i wśród kadry zarządzającej.

- W ramach naszego programu Never the Same Again skupiamy się na turbodoładowaniu naszego biznesu online zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na arenie międzynarodowej, a jako część tego widzimy prawdziwą szansę w rozszerzeniu liczby krajów, w których prowadzimy kanał online dalej - powiedział Paul Friston dyrektor międzynarodowy w Marks & Spencer.

Ekspansja została osiągnięta przy użyciu "niskonakładowego podejścia", dodał detalista. Międzynarodowe kanały internetowe M&S zyskały nowe wersje językowe i dodatkowe waluty.

Steve Rowe, dyrektor naczelny M&S, powiedział wcześniej, że jego celem jest przeprowadzenie długoterminowej transformacji i zbudowanie marki, która jest bardziej cyfrowa.

W 2020 roku doszło do połączenia M&S z Ocado. dzięki temu klienci mają też opcję zamawiania żywności online.