Martes Sport online na nowych rynkach, rośnie liczba sklepów w Polsce

Przedstawiciele Martes Sport podkreślają, że firma zamierza poszerzyć sieć swoich salonów sprzedaży.

Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy Martes Sport otworzył sklepy w parkach handlowych takich jak Karuzela Kołobrzeg, ATUT Sucha Beskidzka, Vendo Park Zambrów, Era Park Iława, Kłodzko, M-Park Świdnik. Na tym nie koniec – w najbliższym czasie planowane jest otwarcie kolejnych sklepów sieci, m.in. w Kole, Radzionkowie, Dzierżoniowie, Jaśle i Ostrzeszowie.

Nowe sklepy to tylko jeden z pomysłów na ekspansję. Spółka informuje, że pracuje nad przedłużeniem umów najmu w galeriach i parkach handlowych, gdzie sklepy sieci obecne są od lat. Przy okazji sklepy – o ile pozwala na to otoczenie – są powiększane i przechodzą gruntowną zmianę stylistyki, by dostosować się do stosowanego obecnie w Martes Sport layoutu.

