Marża Grupy VRG spadła o 7 pp.

Sprzedaż Grupy VRG w styczniu 2021 wyniosła 32,6 mln zł względem 78,4 mln zł w styczniu 2020. Oznacza to spadek o - 58,3 proc. Segment odzieżowy zaliczył spadek z 52,6 mln zł 20,2 mln zł, czyli o 61,6% proc. Sprzedaż detaliczna spadła z 50,4 mln zł do 18,9 mln zł, czyli o 62,5 proc.

Segment jubilerski radził sobie nieco lepiej. Sprzedaż spadła o 51,8 proc. z 25,7 mln zł do 12,4 mln zł.



Sprzedaż online wzrosła o 48,2 proc. z 14,8 mln zł do 21,9 mln zł. Udział sprzedaży online wzrósł z 18,8 proc. do 67 proc. rdr.

Marża Grupy spadła z 49,5 proc, do 42,5 proc., czyli o 7 pp.

Powierzchnia sklepów spadła o 2 proc. z 54 do 52,9 tys. mkw.