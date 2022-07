Master Management Group odnotowuje 60% wzrost obrotów w Galerii Różanej w Kutnie

- Galeria Różna konsekwentnie buduje swoją trwałą przewagę konkurencyjną. Obecny poziom najmu wynosi 100 procent, a zainteresowanie klientów i osiągane stabilne wyniki sprzedażowe pozwalają nam na dalszy rozwój. Do grona najemców dołączą niebawem nowe, rozpoznawalne marki i będzie to ich debiut w regionie. Na przestrzeni kilkunastu kolejnych miesięcy planujemy również modernizację funkcjonujących już salonów znanej grupy odzieżowej – mówi Anna Polak, Head of Leasing MMG.

W ubiegłym roku w centrum otwarty został popularny sklep Half Price. To debiut konceptu off-price w regionie, na powierzchni blisko 1400 m². W bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Różanej strefę zakupów uatrakcyjnił market budowalny Leroy Merlin. Na koniec roku klientów zaprosiła z kolei znana marka eleganckiej odzieży męskiej Kubenz. W tym czasie również obecni najemcy zwiększyli powierzchnię o ponad 1750 m².

- Obserwujemy nieustające zainteresowanie najemców przestrzenią w Galerii Różanej, co daje nam możliwość budowania portfolio marek najbardziej pożądanych wśród mieszkańców regionu. Dobrze skomponowana oferta zakupowa przyniosła 60- procentowy wzrost obrotów i blisko 40- procentowe zwiększenie liczby klientów w okresie od lutego do maja 2022. Natomiast z pierwszych danych zebranych dla czerwca 2022 wynika rekordowa w całej historii obiektu odwiedzalność na poziomie ponad 220 000 Klientów. To oznacza, że w pierwszych sześciu miesiącach skumulowana ilość klientów przekroczyła 1 100 000, co jest wynikiem bardzo satysfakcjonującym– podsumowuje Remigiusz Królikowski, Doradca Zarządu MMG.

Galerię Różaną tworzą dwa obiekty, łączące tradycyjne centrum handlowe z parkiem handlowym o łącznej powierzchni 16 100 m². Popularną destynację zakupową dopełniają także market budowlany Leroy Merlin oraz restauracja Mc Donald’s. W portfolio centrum znajdują się sklepy wielu kategorii zakupowych, m.in.: mody, artykułów wnętrzarskich i RTV, zdrowia i urody, sportu oraz biżuterii. Wśród najemców dominują polskie i międzynarodowe sieci handlowe, jak: H&M, Jysk, Media Expert, Reserved, Diverse, 4F, Martes Sport, CCC, Rossmann i Half Price. Centrum oferuje 490 naziemnych miejsc parkingowych.