Maxi Zoo: 88 sklepów do końca roku, testy mniejszego formatu

Maxi Zoo jest obecne na polskim rynku od 10 lat i przez cały czas intensywnie się rozwija. Swoją przewagę konkurencyjną buduje omnikanałowo.

Dynamiczny rozwój sieci sklepów stacjonarnych idzie w parze ze stale unowocześnianym sklepem internetowym, który powstał w 2019 r. W 2021 roku zrobiło w nim zakupy ponad 300 tys. osób.

Maxi Zoo: Siłą konceptu doradcy

Maxi Zoo nieustannie rozwija swoją sieć retail. Wynika to ze zdefiniowania grupy docelowej. Jej częścią są konsumenci, którzy wolą tradycyjne zakupy. Duża cześć osób odwiedzających sklepy stacjonarne potrzebuje porady – tę gwarantują doradcy klientów. Sklepy Maxi Zoo dają również możliwość odwiedzania ich ze swoimi pupilami – to ułatwia wybór różnego rodzaju akcesoriów, przysmaków, a nawet karmy. Wszystko to ma wpływ na konieczność rozwoju sieci.

Maxi Zoo także w mniejszych miejscowościach

Obecnie sklepy Maxi Zoo są otwierane również w mniejszych miejscowościach, tak by umożliwić dotarcie do nich klientom, którzy wcześniej musieli specjalnie dojeżdżać do większych ośrodków. Przykładem takich sklepów są nowo otwarte placówki w Tczewie (około 32 kilometry od Gdańska), Jabłonnie koło Warszawy czy Jastrzębiu-Zdroju (23 kilometry od Rybnika).

Pierwszy, jednocześnie największy sklep sieci, powstał w 2012 roku w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki. Jego powierzchnia wynosi 680 mkw., podczas gdy średnia powierzchnia sklepów, których jest obecnie 70, to około 450 mkw. Bieżący rok to najwięcej otwarć nowych placówek w historii firmy – łącznie będzie to 25 sklepów, tak by na koniec roku sieć liczyła aż 88 obiektów.

- Szybka ekspansja naszych sklepów powoduje nieustanne poszukiwania jak najlepszych lokalizacji. Otwieramy sklepy tam, gdzie widzimy dla nas potencjał, czyli głównie w miastach powyżej 60 tys. mieszkańców, choć ostatnio decydujemy się także na mniejsze miejscowości, najchętniej w funkcjonujących już miejscach z tradycjami handlowymi lub w nowych projektach o powierzchni minimalnej 6 – 7 tys. powierzchni najmu brutto. Najchętniej wybieramy parki handlowe, z dużym operatorem spożywczym, w sąsiedztwie obiektu DIY. Liczy się dla nas duża frekwencja i odwiedzalność klientów w danym miejscu. Planujemy otwierać ponad dwadzieścia sklepów rocznie przez kolejne lata – to ogromne wyzwanie. Obecnie staliśmy się ważnym elementem tenant mix i coraz więcej deweloperów już na etapie planowania danego obiektu handlowego bierze naszą markę pod uwagę – oprócz operatora spożywczego, drogerii i sklepów odzieżowych – podkreślił Grzegorz Kaprzyk, Head of Real Estate Management Maxi Zoo.

Maxi Zoo testuje mniejszy format

Od zeszłego roku Maxi Zoo testuje również mniejszy format sklepów. W Warszawie, przy ulicy Hübnera, został otwarty pierwszy sklep „small format” o powierzchni 260 mkw. Sklep znajduje się w parterze usługowym bloku mieszkalnego.

- Decyzja o tej lokalizacji została podjęta po wnikliwej analizie otoczenia. Duże, nowoczesne osiedla tuż obok, duży ruch pieszy i dobra ekspozycja witrynowa – to elementy, które przeważyły i dlatego postanowiliśmy otworzyć sklep w takim formacie. Kolejny tego typu sklep powstał w Galerii Supersam w Katowicach. Obecnie testujemy, jak tego rodzaju sklepy sobie radzą, traktujemy je jako formę uzupełnienia ekspansji regularnego formatu i nie wykluczamy, że w przyszłości będą otwierane kolejne placówki „small format” – dodał Grzegorz Kaprzyk.

Grupa Fressnapf, której częścią jest Maxi Zoo, działa w 11 krajach europejskich, generując rocznie obroty na poziomie 2 mld euro.