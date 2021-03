Maxi Zoo najemcą Homepark Rawa w Katowicach

Fundusz Pradera European Retail Parks, właściciel parków handlowych Homepark, podpisał umowę najmu z siecią sklepów dla zwierząt Maxi Zoo. Sklep tej marki został właśnie otwarty w Homepark Rawa w Katowicach. W transakcji wynajmującego reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Homepark Rawa sukcesywnie rozwija portfolio najemców – po otwarciu supermarketu sieci Biedronka, park wzbogacił się o kolejnego najemcę – sklep dla zwierząt Maxi Zoo.

Maxi Zoo to międzynarodowa sieć sklepów z artykułami dla zwierząt domowych. Asortyment sklepów to ponad 6000 produktów, w tym 14 marek na wyłączność, skompletowanych z myślą o domownikach i ich pupilach, we wszystkich przedziałach cenowych. Aktualnie w Polsce pod szyldem Maxi Zoo działa 45 sklepów.

Maxi Zoo w Homepark Rawa zostało otwarte 3 marca 2021r. Sklep zajmuje powierzchnię 575 mkw.