Maxi Zoo: Polacy wydali na zwierzęta ponad miliard euro

Polacy coraz więcej wydają na zwierzęta, fot. Łukasz Korus

Rynek produktów dla zwierząt w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu. Według szacunków sieci Maxi Zoo w 2020 roku Polacy wydali na swoich ulubieńców około 1, 065 mld euro. To o 11 proc. więcej niż w 2019. Ocenia się, że w perspektywie kilku lat wartość rynku zoologicznego w naszym kraju będzie dalej rosła średnio w skali 8 proc. rok do roku.





Wydatki na pupili w przeliczeniu na statystyczne gospodarstwo domowe to kwota rzędu ponad 500 zł na rok. Zakup karmy stanowi niekwestionowaną większość tego budżetu i oscyluje wokół 82% wartości. W dalszej kolejności plasują się wydatki na akcesoria, środki utrzymania czystości, zabawki, witaminy i suplementy oraz produkty do pielęgnacji. Pandemia nie tylko nie pogorszyła kondycji rynku zoologicznego, ale sprawiła, że więcej Polaków pozostając w domach i z konieczności inaczej zarządzając czasem wolnym, skupiło się na potrzebach swoich pupili. Szacuje się, że usługi behawiorystyczne, szkolenia dla zwierząt, salony fryzjerskie, profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne, zakłady kosmetyczne, hotele i SPA dla zwierząt, to kolejne branże, które, wzorem zachodnich trendów, będą zyskiwać coraz większą rzeszę zwolenników wśród polskich opiekunów zwierząt.

W pandemii produkty dla zwierząt nadal nabywaliśmy przede wszystkim w sklepach stacjonarnych, które jako placówki handlowe pierwszej potrzeby nie były zamykane, ale na znaczeniu wyraźnie zyskał też kanał e-commerce. Według różnych szacunków wartość całego rynku online w 2020 wzrosła o 38%. Wartość sprzedaży artykułów dla zwierząt zanotowała wzrost na poziomie wyższym niż rynek. Maxi Zoo zaznacza, że e-sklep marki (uruchomiony pod koniec 2019 r.) odnotował trzycyfrowy wzrost obrotów 2020 vs. 2019.

- Sklepy stacjonarne są i zawsze będą interesujące, ponieważ klienci szukają rzeczywistych doświadczeń – przekonuje Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska.

– Konsumenci, którzy przychodzą do nas z pupilami lubią tradycję zakupów w sklepie, gdzie mogą porozmawiać ze sprzedawcą, dotknąć i obejrzeć towar. W obecnej sytuacji przyjście do sklepu wiąże się też z przemieszczaniem i krótkim kontaktem z innymi ludźmi, co również w jakimś stopniu pomaga zaspokoić potrzebę przynależności. Od prawie roku nasze placówki funkcjonują w ostrym reżimie sanitarnym. Jak cały handel musieliśmy stawić czoła wielu nowym wyzwaniom, przejść spore zmiany organizacyjne. Obecnie ruch w centrach handlowych zmalał o mniej więcej 20-30%, podczas pierwszego lockdownu był to spadek nawet o 80-90%. Zauważyliśmy natomiast, że nasi klienci bardzo chętnie wybierają zakupy w retail parkach, które jako mniejsze obiekty są uważane przez nich za bezpieczniejsze. Mimo tych przeciwności uważam, że to był dobry rok dla branży zoologicznej w Polsce. W Maxi Zoo nie tylko udało się zachować wszystkie miejsca pracy, ale otworzyliśmy też 5 nowych lokalizacji m.in. w Szczecinie, Wałbrzychu, Częstochowie i Łodzi – zaznacza Wojciech Kamiński.