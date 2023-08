Maxi Zoo Polska: produkty dla zwierząt są jak produkty dla dzieci

Segmenty te należą do najszybciej rosnących. Ale rosną też ceny półproduktów do ich produkcji. Przykładowo tylko w 2022 roku rosły ceny mięsa, ceny papieru – czyli opakowań, ceny metalu, które wykorzystuje się do produkcji puszek z jedzeniem dla zwierząt. To spowodowało dynamiczny wzrost cen artykułów dla zwierząt.

Widać zatem podobieństwa nie tylko w sferze emocjonalnej, ale i w sferze materialnej, czyli wpływu tych samych mechanizmów. Najmocniej we znaki daje się oczywiście inflacja.

– Rynek artykułów dla zwierząt w mojej opinii nie różni się zasadniczo od rynku artykułów dla ludzi. My dla własnych potrzeb porównujemy go często do segmentu artykułów dla dzieci, bo ludzie traktują zwierzęta jak dzieci – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska. – Dzieci są częścią naszego życia, chcemy dla nich jak najlepiej. Kupujemy jak najlepsze produkty, chcemy, żeby były karmione najlepszymi posiłkami i podobnie charakteryzuje się rynek artykułów dla zwierząt. W związku z tym bardzo często nasi klienci kupują dla zwierząt to, co najlepsze. Chcą, żeby miały jak najlepszą jakość pokarmu, były odpowiednio suplementowane, bawiły się odpowiednimi zabawkami, czy trenowały przy wykorzystaniu odpowiednich pomocy treningowych, które można zakupić w naszych sklepach – dodaje.

Maxi Zoo weszło na polski rynek w 2012 roku. Jest częścią Grupy Fressnapf, która działa w 11 krajach europejskich, głównie pod szyldem Maxi Zoo. Aktualnie spółka posiada ok. 90 sklepów w większych i mniejszych i miastach w Polsce. W 2019 roku sieć rozpoczęła sprzedaż online i otworzyła sklep internetowy. W każdym ze sklepów można znaleźć w ofercie ponad 8 tys. produktów znanych firm oraz produkty marek dostępnych wyłącznie w tej sieci (karmy i akcesoria): Premiere, Select Gold, Real Nature czy Dogs Creek.