Maxi Zoo w 2022 roku chce otworzyć 25 sklepów

– W ten rok wchodzimy ze zoptymalizowanymi procesami wewnątrz firmy, a także wprowadzonymi programami do planowania zadań czy składania zamówień, które ułatwiają pracę zespołom sklepowym, co zapewnia nam lepszy start do osiągania nowych założeń i celów. Wszystkie te zmiany to naturalny ruch w rozwoju firmy, który pozwala na dalsze wzmacnianie omnichannelowego ekosystemu produktów i usług, poprzez rozwijanie sieci sklepów stacjonarnych i rozwój e-commerce, tak by zapewnić klientom jak najlepszy dostęp do oferty - mówi Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający sieci.

Pierwszy sklep Maxi Zoo w Polsce otworzył się 17 października 2012 roku w centrum handlowym przy ulicy Jutrzenki w Warszawie. Był to pierwszy tak duży sklep dla zwierząt na teranie naszego kraju (ponad 500 m2). Pod koniec marca 2021 roku sieć otworzyła swoją 50. placówkę – sklep w gdańskiej Galerii Zaspa, a na początku grudnia tego roku – 60. – w Lublinie, w Parku Handlowym obok Kauflandu, położonym zaraz przy Galerii Orkana. Jeszcze w listopadzie do grona najemców Starego Browaru dołączyło Maxi Zoo. Sklep zoologiczny zajął lokal o powierzchni 400 m2. W rok 2022 Maxi Zoo wejdzie z 64 sklepami, umacniając tym samym pozycję lidera. W zeszłym roku w sklepach stacjonarnych zakupy ponad 3,5 miliona klientów, a w sklepie online maxizoo.pl ponad 300 tysięcy osób.

Maxi Zoo: Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta

- Rozwój naszej sieci odbywa się zgodnie z planem – nie zahamowała go pandemia i rosnące ceny na rynku budowalnym. Obecnie 80 procent naszych sklepów znajduje się w parkach handlowych, a pozostałe w galeriach i na razie nie planujemy zmieniać tych proporcji. Testujemy obecnie mniejsze formaty, położone w centrach lub w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych. Sprawdzamy, jak to rozwiązanie się przyjmie i czy włączymy je do dalszych planów rozwoju naszej sieci – powiedział Wojciech Kamiński, dyrektor zarządzający Maxi Zoo Polska.

Jak szacuje Euromonitor International, całkowita sprzedaż artykułów dla zwierząt wyniesie w 2021 roku 3,9-4,3 miliardów złotych. Od wielu lat sukcesywnie wykazuje ona tendencję wzrostową. W Polsce około 80 procent wydatków na zwierzęta domowe stanowi podstawowa karma, ale ze względu na coraz częstsze traktowanie zwierząt jak członków rodziny, coraz szybciej wzrasta zainteresowanie akcesoriami i wszelkiego rodzaju usługami (szkoleniowymi, groomerskimi, weterynaryjnymi, ubezpieczeniowymi itd.).

- Sprzedaż internetowa rozwija się coraz szybciej – odnotowujemy wzrost rok do roku o 80%. Dotychczas nasze dostawy do klientów indywidualnych były realizowane z magazynu centralnego w Niemczech, jednak nałożenie się na wzrost sprzedaży e-commerce ograniczeń pandemicznych, które niejednokrotnie opóźniały dostawy, spowodowało decyzję o stworzeniu magazynu w Polsce. Zakładamy, że FM Logistic obsłuży nawet 4 miliony zamówień w 2023 roku - dla klientów w Polsce, jak i Niemczech. Inwestycja pozwoli rozwinąć segment sprzedaży online Grupy Fressnapf – podsumował Wojciech Kamiński.