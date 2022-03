Maxi Zoo w Gemini Park Bielsko-Biała

Nowy najemca już wkrótce zajmie lokal mający 245 mkw. Będzie to pierwszy sklep tej marki w regionie.



Maxi Zoo to sieć sklepów dla zwierząt obecna na polskim rynku już od dekady, mająca w całym kraju ponad 60 sklepów stacjonarnych. W ofercie nowego sklepu w Bielsku-Białej klienci znajdą szeroką gamę karm renomowanych producentów oraz marek ekskluzywnych dostępnych tylko w Maxi Zoo, a także akcesoria oraz środki higieny i pielęgnacji. Oferta sklepu adresowana jest zarówno do opiekunów psów i kotów, jak również mniejszych zwierząt, gadów, płazów, ptaków i ryb akwariowych.