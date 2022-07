MCI sfinalizował transakcję Azimo z Papaya Global

W marcu tego roku – Azimo – brytyjski dostawca usługi międzynarodowych transferów pieniężnych podpisał umowę inwestycyjną na sprzedaż 100 proc. akcji do globalnego startupu Papaya Global. MCI Capital, który wspierał kapitałowo Azimo od 2016 roku wyjdzie częściowo z inwestycji – 50 proc. wartości transakcji otrzymał w ramach wypłaty gotówki, a pozostałą część wartości w formie akcji Papaya Global.

– Osiągnęliśmy już satysfakcjonujący zwrot na części gotówkowej otrzymanej od Papaya Global. Reszta – 50 proc. wartości transakcji – jest wypłacona w akcjach bardzo szybko rosnącego izraelskiego startupu – Papaya Global, który przez ostatnie 3 lata rósł ponad 300 proc. rocznie. Liczymy na dalszy dynamiczny wzrost naszej nowej inwestycji – mówi Michał Górecki, investment partner w MCI Capital.

Papaya Global specjalizuje się w obsłudze płacowo-kadrowej międzynarodowych firm, a do jej klientów należą m.in. Microsoft, Toyota czy Vimeo. Oferuje rozwiązania umożliwiające sprawne rozliczenia zobowiązań pracowniczych oraz onboarding pracowników w ponad 160 krajach na świecie. W spółkę zainwestowały wiodące globalne fundusze takie jak Insight Partners czy Tiger Global, a wycena izraelskiego startupu sięgnęła 3,7 mld USD w ostatniej rundzie finansowania z września 2021 r, kiedy to pozyskała kolejne 250 mln USD na dalsze skalowanie biznesu. Przekłada się to na ponad dziesięciokrotny wzrost wartości w stosunku do ostatniej rundy sprzed roku.

Transakcja przejęcia Azimo przez Papaya Global ma dwa strategiczne cele. Po pierwsze umożliwi izraelskiemu startupowi zwiększyć swój zasięg geograficzny o kraje, w których jest obecne Azimo, a gdzie Papaya Global jeszcze nie dociera ze swoimi usługami. Po drugie, Papaya przejmuje wysoce rozwiniętą infrastrukturę technologiczną do globalnych transferów pieniężnych, którą Azimo rozwijało od 10 lat. Pozwoli to na jeszcze szybszą obsługę płatności międzynarodowych dla klientów Papai, ale co również istotne, obniży koszty ich procesowania ze względu na eliminację pośredników. Znacząco wzmocni to przewagę konkurencyjną izraelskiego startupu w stosunku do innych obecnych na rynku rozwiązań z obszaru HR tech, które muszą korzystać z rozwiązań trzecich stron.