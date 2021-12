Media Expert niemal na półmetku rebrandingu sklepów po Norauto

UOKiK w czerwcu wyraził zgodę na przejęcie sklepów Norauto przez Media Expert.

Media Expert deklaruje, że chce się dalej rozwijać w wielu miejscach w Polsce i stale sonduje możliwość przejmowania obiektów o podobnych walorach i funkcjonalności.

2 grudnia Media Expert otworzył elektotrmarket w Warszawie, w kolakizacji po Nroauto. Kolejne trzy lokalizacje, w Warszawie i Piasecznie, oddane zostaną do użytku klientów w I kwartale przyszłego roku.

Łączna powierzchnia brutto elektromarketów, które sieć uruchomiła w dotychczasowych lokalizacjach Norauto wynosi niemal 11,5 tys. mkw.

- Proces włączania przejętych od Norauto obiektów przebiega zgodnie z planem, jesteśmy zadowoleni z postępu prac i zainteresowania klientów naszą ofertą w nowych lokalizacjach. To miejsca z dużym potencjałem handlowym, wolnostojące, zapewniające wygodny dojazd i możliwość bezproblemowego zaparkowania auta. Ten standard jest dla nas szczególnie interesujący. Nie ukrywam, że chcemy się wciąż rozwijać w wielu miejscach w Polsce i stale sondujemy możliwość przejmowania obiektów o podobnych walorach i funkcjonalności – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Media Expert informował wcześniej, że do końca tego roku chce uruchomić sprzedaż w 10 nowych lokalizacjach, w których dotychczas działalność handlową prowadziła marka Norauto.

W grudniu 2020 roku, właściciel sieci Media Expert, spółka TERG S.A., złożyła wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na przejęcie 26 salonów marki Norauto. Urząd nie miał zastrzeżeń do tej transakcji. Dotychczasowe lokalizacje sklepów motoryzacyjnych zostały poddane modernizacji i dostosowaniu do funkcji sprzedażowych w segmencie RTV/AGD oraz elektroniki użytkowej. Sieć podkreśla, że przejęcie salonów Norauto wynika przede wszystkim z obserwacji zachowań i preferencji klientów, którzy kupując sprzęt RTV/AGD i asortyment technologiczny najchętniej, jako miejsce zakupów, wybierają dziś obiekty wolnostojące z wygodnym dojazdem i dostępem do parkingu.

W maju sieć poinformowała o przekroczeniu liczby 500 elektromarketów i jest obecna w ponad 330 polskich miastach. Corocznie obsługiwanych w nich jest ponad 70 mln klientów.