Media Expert wspiera szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym Nowoczesne lodówki do przechowywania leków, a także oczyszczacze powietrza, sprzęt AGD do pomieszczeń socjalnych oraz sprzęt komputerowy dla lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy trafił do szpitala

tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Fundacja „Media Expert Włącz się!”, wraz z partnerami (Electrolux, Hisense, Sharp oraz Tefal) przekazała sprzęt oczywiście bezpłatnie.

Sieć zapowiada, że wsparciem obejmie także kilka innych szpitali tymczasowych w dużych miastach, które powstają w ramach walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

Współpraca ze szpitalem tymczasowym, który powstał na warszawskim Stadionie Narodowym obejmuje bezpłatne przekazanie sprzętu AGD oraz komputerów stacjonarnych. Urządzenia znajdą zastosowanie zarówno w celach medycznych, jak i potrzeb zgłaszanych przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy.

- W trudnych czasach musimy włączać się w pomoc tym, od których dziś tak wiele zależy. Traktujemy to jako nasz obowiązek i jednocześnie wyraz wdzięczności za heroiczny trud i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, chorujących na Covid19 – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.