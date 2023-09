Media Expert wynajmuje rowery 

Usługę wynajmu urządzeń w kilku głównych kategoriach asortymentu, Media Expert wprowadził wspólnie z platformą Gleevery w połowie ubiegłego roku. Po 12 miesiącach, do wybranych produktów z kategorii elektroniki użytkowej i małego AGD, dołącza segment sprzętu rowerowego, obejmujący rowery i rowery elektryczne, o wartości powyżej 1499 pln. Łączna pula produktów dostępnych w ramach usługi, wzrośnie zatem o ponad 600 propozycji – zarówno do amatorskiego wykorzystania podczas dojazdów do pracy i rekreacji, jak i tych nieco bardziej zaawansowanych. Procedura wynajmu została maksymalnie uproszczona, a korzystanie z roweru nie jest ograniczone limitem kilometrów. W razie ewentualnego uszkodzenia sprzętu w trakcie użytkowania, 80 proc. kosztów naprawy pokryje Gleevery.

- Sprzęt rekreacyjny, w tym przede wszystkim rowery z napędem elektrycznym to jedna z najciekawiej rozwijających się dziś kategorii sprzedażowych. Polacy coraz powszechniej korzystają z rowerów, zarówno w czasie wolnym od pracy, jak i codziennie do niej dojeżdżając. Rosnąca świadomość zdrowego stylu życia, a także troska o środowisko naturalne dodatkowo stymulują popyt. Uznaliśmy, że proekologiczna idea wynajmu, czy współdzielenia, idealnie wpisuje się w oczekiwania wielu klientów oraz wszystkich, którzy z różnych przyczyn wyłącznie okresowo korzystają z tego typu środków transportu lub nie mają możliwości ich przechowywania w czasie zimy – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Procedura najmu roweru – jak wygląda?

Procedura wynajmu roweru została maksymalnie uproszczona. Wystarczy odwiedzić jeden ze sklepów Media Expert i wybrać sprzęt dostępny w ofercie usługi. Następnie, po zeskanowaniu kodu QR produktu, należy wypełnić krótki formularz online i zaakceptować otrzymany na maila regulamin, stanowiący umowę najmu oraz potwierdzający wszystkie warunki usługi. Po weryfikacji dokumentów i opłaceniu kaucji oraz pierwszej raty czynszowej, użytkownik zobowiązany jest również w ciągu pierwszych 10-30 dni korzystania z roweru, przeprowadzić jego bezpłatny serwis w Media Expert, a po opłaceniu ostatniej raty czynszowej, osobiście rower zwrócić.

- Uruchomienie platformy Gleevery jest odpowiedzią na rosnący, zarówno globalnie, jak i w Polsce, trend „less is more”, promujący ideę współdzielenia

i współużytkowania w miejsce posiadania, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie globalnego śladu węglowego. Wynajem sprzętu elektronicznego, a teraz również rowerów, stanowi dla wielu klientów także alternatywną formę finansowania dostępu do wymarzonych produktów lub testowania nowinek technologicznych, bez nadwyrężania domowego budżetu i z mniejszym kosztem ekologicznym. Pilnujemy, aby wynajmowane sprzęty zyskały drugie życie w rękach następnych użytkowników. Po okresie najmu każdy rower będzie odświeżony przez Gleevery i szybko znajdzie swojego nowego właściciela – wyjaśnia Jakub Buga z Gleevery.

Z oferty wynajmu skorzystać mogą również pracownicy firm, które wykupiły benefit Gleevery. W praktyce oznacza to obniżone koszty po stronie użytkownika, dzięki zautomatyzowanej dopłacie firmy, w której pracuje.