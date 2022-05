Media Expert z nowym sklepem w Katowicach

Homepark Rawa w Katowicach to jeden z czterech parków handlowych, należących do portfela inwestycyjnego Pradera European Retails Parks. Na 7292 mkw. najemcy centrum oferują artykuły do wykończenia i urządzania wnętrz. Mieszczą się tu także supermarket Biedronka, sklep sieci Rossmann, sklep z artykułami dla domowych pupili Maxi Zoo oraz myjnia samochodowa.

Media Expert jest dynamicznie rozwijającą się siecią elektromarketów, obecną na polskim rynku od 2002 roku. Oferta sieci obejmuje najnowsze produkty: telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony, sprzęt foto, RTV i AGD.

Podczas pierwszych dni otwarcia w Homepark Rawa, od 28.04 do 30.04, Media Expert zaoferował klientom specjalne akcje sprzedażowe. Ponadto 30 pierwszych klientów otrzymało kupon niespodziankę. W loterii koło fortuny można było oprócz nagrody głównej w formie karty bonusowej o wartości 5x100 zł wygrać drobne artykuły AGD/Multimedia/Gry oraz nagrody niespodzianki.