MediaExpert najemcą Marywilska 44

fot MediaExpert otworzy sklep w Marywilska 44

Kompleks Handlowy MARYWILSKA 44 zyskał nowego najemcę - Media Expert udostępni w IV kwartale 2021 r. – Zawarcie tej umowy to kolejny etap realizacji długofalowej polityki komercjalizacji zarządzanych przez nas obiektów zmierzającej do zapewniana komplementarnej oferty dla odwiedzających – podkreśla Małgorzata Konarska, prezes Marywilska.

Salon Media Expert zajmie lokal o powierzchni blisko 600 mkw. usytułowany w jednym z dwóch obiektów należących do Kompleksu Handlowego MARYWILSKA 44 – Parku Handlowym, w którym na 12 tys. mkw. odwiedzający znajdą 11 sklepów wielkopowierzchniowych z ofertą wyposażenia wnętrz, materiałami budowlanymi i ogrodowymi.



Otwarcie salonu Media Expert zaplanowane jest na IV kwartał 2021 roku.

- Wraz z podpisaniem tej umowy osiągamy poziom pond 99 proc. komercjalizacji Parku Handlowego -mówi prezes Konarska.

Park Handlowy MARYWILSKA 44 to jednokondygnacyjna, nowoczesna i wielofunkcyjna przestrzeń handlowo-rozrywkowa, oferująca przede wszystkim asortyment z sektora „dom i ogród”. Na 12 tys. mkw. powierzchni najmu zlokalizowanych jest obecnie jedenaście sklepów oferujących produkty wyposażenia wnętrz i artykułów do domu oraz sklep i serwis z rowerowy. W gronie najemców są takie marki jak: JYSK, PROROWERY.PL, DYWANELLA, Prestiżowy Dom, salon łazienek- JETA, Galeria Dobrych Mebli, Drzwi i podłogi ROMAX, A-T Oświetlenie, PSB MRÓWKA, Decor India, Big Sale Shop. Ofertę parku handlowego dopełnia strefa rekreacyjno-sportowa: Park trampolin JUMP ARENA oraz Papugarnia Carmen.