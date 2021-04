MediaMarkt w 2020 roku zebrał blisko 2 250 ton odpadów elektrycznych

Badanie MediaMarkt: w ciągu ostatnich pięciu lat zużyty sprzęt RTV lub AGD do utylizacji oddało 35 proc. respondentów, fot. mat. pras.

Raport „Recykling Elektrośmieci” przeprowadzony na zlecenie MediaMarktSaturn Polska przez pracownię badawczą SW Research wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat zużyty sprzęt RTV lub AGD do utylizacji oddało 35 proc. respondentów. 31 proc. osób przekazało go w ostatnim roku, a 8 proc. nawet w ciągu ostatniego miesiąca. Jednocześnie co czwarty badany (26 proc.) przyznał, że nigdy nie oddał sprzętu do utylizacji.

46% osób, czyli prawie połowa badanych, zadeklarowała, że odnosi zużyty sprzęt do odpowiedniego, lokalnego punktu zbiórki. Prawie co piąty respondent (18%) oddaje taki sprzęt do sklepu, w którym został zakupiony. Zbliżony odsetek badanych (18%) gromadzi taki sprzęt

w domu. Aż 15% badanych przyznało, że wyrzuca stare urządzenia elektryczne na śmietnik. Jedynie 3% osób zadeklarowało korzystanie z okresowego wywozu elektrośmieci, oddanie znajomym lub potrzebującym, pozostawienie w sklepie, będącym miejscem zakupu nowego sprzętu lub sprzedaż.

W odpowiedzi na pytanie o powód braku adekwatnej utylizacji elektrośmieci, prawie co trzeci badany (30%) deklaruje, że ten problem w ogóle go nie dotyczy, gdyż zawsze oddaje zużyty sprzęt we właściwe miejsce. Pozostałe osoby wskazują następujące przeszkody: brak wiedzy o tym, gdzie można oddać taki sprzęt (26%), trudność z transportem do miejsca utylizacji (23%), niechęć angażowania swojego czasu (11%) lub brak wiedzy o takiej możliwości (10%).

Ponad połowa badanych (53%) obawia się zaśmiecania środowiska w związku z niewłaściwym wyrzucaniem elektrośmieci. Respondenci wśród negatywnych skutków, których się obawiają wymieniają także skażenie gleb (35%), wód (29%), szkodliwy wpływ na zdrowie (25%), niszczenie dziury ozonowej (11%). 10% badanych nie ma tego typu obaw.

Znaczna większość badanych osób (74%) jest zdania, że poziom edukacji Polaków w zakresie recyclingu elektrośmieci nie jest wystarczający. W tej grupie 37% osób jest o tym przekonanych, a taki sam odsetek raczej się zgadza z taką opinią. 15% respondentów uważa zasób tej wiedzy za odpowiedni. Co dziesiąty badany (11%) nie ma zdania w tej kwestii.

MediaMarktSaturn Polska jest jednym z liderów pod względem ilości elektrośmieci zbieranych do utylizacji. W 2020 roku za pośrednictwem sieci MediaMarkt zebrano blisko 2 250 ton odpadów elektrycznych. Wolumen odbiorów był zaledwie o ok. 5% niższy niż w roku 2019. Wśród przekazywanych do utylizacji odpadów elektrycznych największą masę stanowią lodówki (średnio ponad 1000 ton rocznie). Oprócz nich, za pośrednictwem sklepów MediaMarkt Polacy oddają do recyklingu pralki, kuchenki, telewizory, a także zmywarki i drobne urządzenia elektryczne.