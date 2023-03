Mediaplus skoordynuje działania mediowe sieci C&A

Marka C&A funkcjonuje na rynku od 1841 roku. Zaczynała jako mała firma produkująca len i bawełnę w Sneek w Holandii, a obecnie jest jednym z największych brandów odzieżowych w Europie, zatrudniającym ponad 25 tys. pracowników. Każdego dnia konsumenci odwiedzają jeden z ponad 1300 sklepów marki zlokalizowanych w 17 europejskich krajach.

Za strategię i realizację komunikacji offline z klientami C&A na polskim rynku będzie odpowiadała agencja Mediaplus, jako część grupy Mediaplus International, która pokonując czterech konkurentów, wygrała przetarg na europejską obsługę mediową marki C&A na 17 rynkach.

- Współpraca z C&A, marką z wieloletnią historią, obecną dziś już na 17 rynkach to dla nas możliwość uczestnictwa w procesie kompleksowej transformacji jednej z największych firm odzieżowych w Europie: od stacjonarnego detalisty do sprzedawcy omnichannel, którego celem jest stać się marką nr 1 w branży fashion z konsumentocentrycznym podejściem - mówi Bartłomiej Kamiński, Managing Director Mediaplus. - W niepewnych czasach sektor ten zmaga się jednocześnie z wieloma wyzwaniami, więc tym bardziej cieszy fakt, że C&A to właśnie nam powierzyło rolę swojego strategicznego partnera biznesowego - dodaje.

Zespół Mediaplus ma przede wszystkim wnieść swoje całościowe spojrzenie na wszystkie obszary marketingu, daleko wykraczające poza sferę mediów. C&A przechodzi obecnie kompleksową transformację - od stacjonarnego detalisty do sprzedawcy omnichannel. Sklepy marki są modernizowane, a mniejsze salony koncepcyjne zlokalizowane są teraz pośród dużych sklepów odzieżowych. Działania mają na celu uczynienie z C&A "najbardziej zorientowanej na ludzi marki modowej" w Europie. Mediaplus wspiera tę transformację jako strategiczny partner biznesowy. Wszystkie aspekty współpracy i strategii koncentrują się wokół "&": Store & Web Traffic, Brand & Performance, Online & Offline Media, Global & National - Mediaplus & C&A. Również w tym obszarze istotne znaczenie miały kompetencje w zakresie danych, jakie posiada Mediaplus Realtime.

- Cieszymy się na perspektywę naszej współpracy z Mediaplus, który ma bogate doświadczenie w dziedzinie mediów w całej Europie, co pomoże przyspieszyć plany rozwoju C&A na całym kontynencie - komentuje Richard Haram, Head of Omni Marketing & Media Management at C&A - Spodobało nam się zaangażowanie grupy w sprawy naszej marki i pasja, z jaką podchodzi do czekającej nas ekspansji - zaznacza.

Zakres współpracy Mediaplus International obejmuje strategię, planowanie i zakup mediów. Mediaplus (Group One) zajmie się działaniami offline na polskim rynku.

Współpraca jest wynikiem wygranej w przetargu i rozpoczęła się w marcu 2023 roku.